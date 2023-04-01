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法拉盛華男謀跳窗輕生 與警僵持3小時獲救

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛欲輕生華男被警救下。(讀者提供)
法拉盛欲輕生華男被警救下。(讀者提供)

皇后區法拉盛3月31日發生一起自殺未遂案件，一名華人男子打算從窗上跳下輕生，經過三小時僵持及與警方的談判，他最終被警救下並送往當地醫院。

法拉盛欲輕生華男。(讀者提供)
法拉盛欲輕生華男。(讀者提供)

根據市警局及現場目擊者，當日下午3時35分左右，一名年紀在28歲至38歲的華人男子，在法拉盛大學點(College Point Blvd)44-44號的六樓公寓打算跳下輕生，他身穿牛仔褲及深色夾克，未穿鞋未背包，一條腿始終置於窗外。

法拉盛欲輕生華男。(讀者提供)
法拉盛欲輕生華男。(讀者提供)

在妻子報警後，警方趕來營救，並與他談判數小時。警方在大樓底下搭建氣墊防止意外，並在樓內屋頂部署專業警員與之談判。男子則朝警方大聲喊叫。最終在晚上6時30分左右，警方潛入該名男子所在房間將他救下，他被銬上手銬並由擔架抬走，送至附近醫院作檢查及精神健康檢測。

法拉盛欲輕生華男被警救下。(讀者提供)
法拉盛欲輕生華男被警救下。(讀者提供)

警方表示，在事發地周圍的部分路段封路，途經該地的公車因應改道，卡車也換邊停車，該樓底樓的商家也受到影響。對於該名男子的控罪將視他之後的精神健康檢驗結果。目前無法確定該名男子的輕生原因，可能與「疾病發作」或「精神壓力」有關。

接近案情人士則表示，通常來說，氣墊最多能承重從100呎高地跳下的輕生者的重量，若該男子從六樓跳下，也容易產生威脅其生命的重傷。

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