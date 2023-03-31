我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

同一個地點、同兩名犯嫌 法拉盛華男連兩個月遭搶

記者高雲兒／紐約報導
左為男嫌一，右為男嫌二。(市警局提供)
左為男嫌一，右為男嫌二。(市警局提供)

法拉盛14日發生51歲華男被兩男嫌持槍搶劫案件，警方稱該華男2月曾於同一地點被相同的兩名男嫌搶劫，並公布嫌犯照照和相關細節，呼籲民眾提供線索。

根據市警局，3月14日晚10時5分，在法拉盛38大道142-28號大樓的地下停車場，受害華男正走向電梯，一男嫌接近並抓住受害者，用槍指著他的後腦，接著一拳打在他臉上，搶走5500元現金。另一人負責把風，兩人隨後逃離，受害者沒有報告受傷。

幾乎相同的事件發生在2月23日，當天晚上21時54分，在相同的停車場內，同一華男走向電梯時，該兩名男嫌靠近他，一人用槍指著他，要求給錢。受害者說沒有錢，持槍者從他身上拿走一把鑰匙，另一人仍負責把風。

持槍歹徒為非洲裔男性，身材壯碩，黑色短髮和黑鬍子。第一次案件中，穿著深藍色的亞馬遜連帽夾克，黑色褲子和黑色運動鞋。第二起案件中，穿肩膀有白色條紋的黑色夾克。把風的男嫌為棕色皮膚，中等身材。

警方提醒民眾留意，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

持槍男嫌。(市警局提供)
持槍男嫌。(市警局提供)
持槍男嫌作案圖。(市警局提供)
持槍男嫌作案圖。(市警局提供)
負責把風男嫌。(市警局提供)
負責把風男嫌。(市警局提供)

華男 法拉盛 手機

上一則

華裔自閉少年 走失1天自行回家

下一則

8大道華人銀樓被偷3000元金手鐲 店員機警揪賊

延伸閱讀

華裔自閉少年走失24小時後自行回家 父母直呼「奇蹟」

華裔自閉少年走失24小時後自行回家 父母直呼「奇蹟」
法拉盛71歲華翁散步遭猛襲頸部 警方追緝男嫌

法拉盛71歲華翁散步遭猛襲頸部 警方追緝男嫌
法拉盛亞裔女街上遇襲、險被勒斃 6名少年嫌犯在逃

法拉盛亞裔女街上遇襲、險被勒斃 6名少年嫌犯在逃
極光足球訓練營 4/2史島登場

極光足球訓練營 4/2史島登場
幼獅青少年樂團 台灣會館演出

幼獅青少年樂團 台灣會館演出

熱門新聞

火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40
假貨甚至附有保證書。(取自法庭文件)

曼哈頓華埠小販助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

2023-03-24 22:48

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南