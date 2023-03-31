同一個地點、同兩名犯嫌 法拉盛華男連兩個月遭搶

左為男嫌一，右為男嫌二。(市警局提供)

法拉盛 14日發生51歲華男 被兩男嫌持槍搶劫案件，警方稱該華男2月曾於同一地點被相同的兩名男嫌搶劫，並公布嫌犯照照和相關細節，呼籲民眾提供線索。

根據市警局，3月14日晚10時5分，在法拉盛38大道142-28號大樓的地下停車場，受害華男正走向電梯，一男嫌接近並抓住受害者，用槍指著他的後腦，接著一拳打在他臉上，搶走5500元現金。另一人負責把風，兩人隨後逃離，受害者沒有報告受傷。

幾乎相同的事件發生在2月23日，當天晚上21時54分，在相同的停車場內，同一華男走向電梯時，該兩名男嫌靠近他，一人用槍指著他，要求給錢。受害者說沒有錢，持槍者從他身上拿走一把鑰匙，另一人仍負責把風。

持槍歹徒為非洲裔男性，身材壯碩，黑色短髮和黑鬍子。第一次案件中，穿著深藍色的亞馬遜連帽夾克，黑色褲子和黑色運動鞋。第二起案件中，穿肩膀有白色條紋的黑色夾克。把風的男嫌為棕色皮膚，中等身材。