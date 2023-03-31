8大道華人銀樓被偷3000元金手鐲 店員機警揪賊

8大道華人首飾店遭竊。(記者胡聲橋／攝影)

位於布碌崙 (布魯克林)8大道 的一家華人首飾店29日被偷走一隻價值3000元的金手鐲。店家報警後，警方根據監控錄像公布嫌犯的照片通緝。

警方指，29日下午約1時5分，一名男子進入8大道5317號的「晶御坊珠寶金行」珠寶店。該處是一個小型商場，裡面除了珠寶店，還有服裝店、手機 店和匯款櫃台。店員說，男子進店後要求看首飾，看了多種黃金首飾，挑出其中幾件，讓店家放在一邊。接著，又要求看兩隻金手鐲，這時，一名店員發現有一隻金手鐲不見，匆忙詢問，趁短暫混亂，歹徒歸還了一隻金手鐲，將另一支手鐲放進口袋，接著藉口去領錢買首飾，離開珠寶店溜走。店家覺得男子行為可疑，於是調出監控錄像，發現男嫌偷走一隻價值3000元的金手鐲，立刻報警。