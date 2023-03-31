8大道華人銀樓被偷3000元金手鐲 店員機警揪賊
位於布碌崙(布魯克林)8大道的一家華人首飾店29日被偷走一隻價值3000元的金手鐲。店家報警後，警方根據監控錄像公布嫌犯的照片通緝。
警方指，29日下午約1時5分，一名男子進入8大道5317號的「晶御坊珠寶金行」珠寶店。該處是一個小型商場，裡面除了珠寶店，還有服裝店、手機店和匯款櫃台。店員說，男子進店後要求看首飾，看了多種黃金首飾，挑出其中幾件，讓店家放在一邊。接著，又要求看兩隻金手鐲，這時，一名店員發現有一隻金手鐲不見，匆忙詢問，趁短暫混亂，歹徒歸還了一隻金手鐲，將另一支手鐲放進口袋，接著藉口去領錢買首飾，離開珠寶店溜走。店家覺得男子行為可疑，於是調出監控錄像，發現男嫌偷走一隻價值3000元的金手鐲，立刻報警。
警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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