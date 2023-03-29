民調：可負擔住房問題 和犯罪一樣嚴重

民調顯示，選民支持州長霍楚增加可負擔住房供應的計畫。(州長辦公室提供)

錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)於27日公布的一項紐約州民調 結果指，90%受訪者認為可負擔住房是嚴重問題，92%說犯罪是嚴重問題。但若只看社區，83%認為可負擔住房是社區的重要問題，相比之下，63%指犯罪是社區重要問題。

州長霍楚 (Kathy Hochul)將可負擔住房列入新財年預算 的首要目標，計畫未來三年內增加3%的住房，還計畫在全州提供超過2.5億元的激勵資金，幫助地方政府支付建設和維護基礎設施。如果建設可負擔住房的計畫被地方官員拒絕，州府有權推翻地方決定，批准公寓和住宅建設。

州參議會和眾議會目前都拒絕霍楚關於州府可以否決地方政府住宅開發相關決定的提案，指地方政府需有最終決定權，才能保護社區特色。另一方面，議會支持向地方政府提供5億元激勵資金，以批准更多住房建案。

民調顯示，受訪者以45%對37%，支持以授權地方政府的方式增加住房供應；54%對32%，支持為地方政府提供激勵資金，增加住房供應。當將授權和提供資金兩種方法進行對比時，48%受訪者支持激勵資金，15%受訪者支持授權，15%的受訪者兩者都接受。

對於州預算案州的其他主要問題，民調顯示，72%的受訪者支持在設定保釋金時給予法官更多的自由裁量權；76%支持增加收入在500萬元以上的紐約人的所得稅；58%支持禁止包括薄荷菸在內的有香味的菸草產品。

這項民意調查共詢問802名註冊選民，誤差率為正負4.6個百分點。