青少年瘋中國製電子菸 舒默：危害堪比TikTok

「精靈棒」透過TikTok和Instagram等社群媒體打廣告，鎖定兒童及青少年。(取自Elfbar臉書)

國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)呼籲聯邦食品與藥物管理局(FDA )調查一種熱門的、中國製造的新電子菸。他認為這種電子菸通過社群媒體 來吸引兒童和青少年，繞開了美國的廣告法，對該年齡層的危害，堪比TikTok 。

舒默說，這種名為「精靈棒」(Elfbar)的電子菸用五顏六色的包裝和適合青少年的口味，比如彩虹糖、桃子芒果、棉花糖和香草冰淇淋等吸引年少的顧客。

「精靈棒」在TikTok和Instagram等社群媒體上張貼廣告，還利用付費網紅向青少年推銷這種電子菸。舒默認為，這種做法完全繞開了FDA的廣告規則，是非法的。

因為這種新電子菸製造工藝低劣，有可能被仿製，還有可能被錯誤標註尼古丁含量，「精靈棒」可能比Juul帶來更大的危害。Juul是一種受歡迎的電子菸，曾被迫撤下某些口味的產品。

近年來，青少年一次性電子菸的使用量激增。根據舒默辦公室提供的數據，從2019年到2020年，一次性電子菸的使用量在高中生中激增了約十倍，而在初中生中增加了四倍以上。

舒默說，總部設在中國深圳的「精靈棒」在全紐約市的雜貨店都能買到。他擔心像「精靈棒」這樣的公司提供的「廉價和多彩的一次性電子菸」，會把電子菸危機推向新的高度。

在為此發表的聲明中，舒默認為聯邦監管機構必須利用其「充分的權威和權力，對精靈棒進行調查和採取行動，並禁止其進入美國市場」。舒默還要求FDA查看精靈棒的生產供應鏈，以進一步查禁相關假冒產品。

監管者不能依靠現在的菸草大亨去監管自己，舒默說，考慮到這種電子菸正帶來的風險，他要求FDA立即優先處理這個問題。