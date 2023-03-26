網路社交平台管控仇恨言論 推特TikTok評分低

人權組織日前公布報告，發現TikTok、推特兩大平台在管控仇恨言論方面評分最低。(記者和釗宇 / 攝影)

國際人權組織西蒙·維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Center)日前在紐約市議會公布第28個年度數位恐怖主義和仇恨報告卡(Digital Terrorism and Hate Report Card)，並對社群媒體 、遊戲和音樂平台就仇恨言論的管控情況評價；報告顯示，TikTok 、推特 (Twitter)兩大平台在管控仇恨言論方面評分最低。

根據報告該組織援引聯邦調查局(FBI)的數據，2021年，美國的仇恨犯罪事件達到近1萬起，創歷史新高；其中，針對非洲裔的仇恨犯罪增加14%，針對白人增加27%，最嚴重是針對亞裔的偏見犯罪增加167%。

西蒙·維森塔爾中心美東地區主任柯恩(Michael Cohen)表示，該中心經過深度研究，並對青少年最常用的社交媒體、遊戲平台進行評估，發現在六大社交網路平台中，推特和俄語平台VK對仇恨言論的管控最不利，評分只有D-；其次則是短視頻平台TikTok，評分為D；Telegram、Youtube和臉書/Instagram的評分分別為F、B-和C。

他說，TikTok目前全球已有超過10億用戶，對青少年影響最深，其中有很多反猶、否認猶太人大屠殺、為納粹德國唱讚歌的內容；此外，馬斯克(Elon Musk)收購推特以後，改變了該平台的一些言論管控規則，導致推特上的仇恨言論增加。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，該報告提供當局有關網路空間仇恨言論的清晰圖景，也提供了評估社群媒體和遊戲平台不實信息傳播的工具；市議會不會對與日俱增的仇恨言論坐視不理，「我們將採取最積極的措施資助教育項目，幫助年輕人認識並負責任地回應網路空間的仇恨言論。」