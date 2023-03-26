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紐約州駕駛重罪駁回率飆升 律師：新法為酒駕「開綠燈」

記者張心／紐約報導
由於2020年紐約州改革交通起訴證據法，紐約市酒駕案件駁回率逐年飆升。(MTA提供)
由於2020年紐約州改革交通起訴證據法，紐約市酒駕案件駁回率逐年飆升。(MTA提供)

自2020年紐約州改革交通起訴證據法以來，曼哈頓交通違規案件的駁回率大幅增加；僅在去年，就有超過一半的交通案件被駁回，醉駕和重罪駕駛犯罪案件的駁回率更是飆升15%，達到2019年的2倍之多。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)承認，改革後的新法使司法系統不堪重負；新法規定，檢察官需要在交通違章案件提審後的15天內，交出與指控案件相關的所有證據，而此前的舊法律並無硬性規定時限。

該規定為檢方取證和起訴帶來困難，像面臨酒駕起訴，檢察官必須驗證酒精檢測儀的校準程度，並收集和審查大量文件，整個過程經常會超過15天。

根據檢方數據，新法生效以來，發生在曼哈頓地區，包括酒駕在內的交通重罪駁回率從2019年的6%飆升到18%；2019年實施新法前，所有相關案件僅有18%被駁回，且均是因技術或其他原因，該數字在2020年為44%，且逐年上升，2021年50%，2022年51%。

儘管白艾榮在未上任前，曾表示對新法的支持，但目前他卻對新法感到不滿；「我支持改革的意圖，但新法卻為檢察官帶來了巨大的負擔」，白艾榮表示，數以千計的交通案件因與案件本質無關的法律技術問題而被駁回。

酒駕辯護律師、前檢察官弗萊徹(Lance Fletcher)說：「處理交通案件的檢察官非常忙碌，對他們來說，交出材料是一項嚴峻的挑戰」，新法正在加劇紐約市檢察官不足的問題，並且為交通違規案件「開了綠燈」，「以證據不足為理由辯護，使駁回案件變得非常容易。」

「我們的州立法者創造了一個怪異的世界，守法的公民和執法部門變成了壞人，犯罪分子成了好人和需要被寬恕的對象」；溫和派民主黨人、市議員霍頓(Robert Holden)指出，「新法使酒駕分子可以逍遙法外，無辜民眾的性命變得異常危險，我們的交通安全使人擔憂。」

檢察官 白艾榮 曼哈頓

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