我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／星巴克新執行長上任 計畫每月到店值班

起飛不久機長胃痛急需就醫 2乘客神救援度難關

去年9月起連偷20家餐館 史島男子被通緝

記者顏潔恩／紐約即時報導
該名男子涉嫌史泰登島的多起入室盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。
該名男子涉嫌史泰登島的多起入室盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。

紐約市一名男子涉嫌去年9月起，入室盜竊史泰登島包括華人業者在內的20家餐館，至今尚未落網；24日早晨史泰登島一間餐廳再次以相同手法遭竊，市警120分局發布這名涉模式盜竊的嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

警方指，位於Bay街704號的Vinum餐廳在24日凌晨4時15分許遭入室盜竊，初步調查顯示，一名男嫌犯從後門闖入，從收銀機盜竊500元現金後逃逸；這已是該餐廳第二次遭竊，去年9月10日凌晨2時30分許，被人闖入偷走200元。監控錄像機拍到，嫌犯是一名30多歲的男子，犯案時穿著Nike衛衣。

不僅如此，20日位於Castleton大道829號的Vodega Deli and Grocery雜貨店，也被竊賊闖入偷走600元；據悉，轄管史島北灘的市警120分局，從2022年9月起至少20家餐館被盜，警方已列為模式案件調查，鎖定一名獨自犯案的男子。

紀錄顯示，嫌犯在其中的9月、11月間最頻繁犯案，社區的大小型餐館、雜貨店、美甲店、加油站等都遭殃，包括位於Stapleton的Bay街364號、華人經營的日式鐵板燒餐館，在去年9月17日晚間10時左右遭竊。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

史泰登島 華人 紐約市

上一則

圖輯╱紐約曼哈頓華埠勿街發生大火 疑有人受困

下一則

圖輯／曼哈頓華埠傳槍案 附近學校緊急關閉 警籲提供線索

延伸閱讀

知名設計師曼哈頓公寓吸毒過量死亡 警：下毒謀殺

知名設計師曼哈頓公寓吸毒過量死亡 警：下毒謀殺
竊賊手法專業 屋崙華埠8商戶同晚被偷 損失超過10萬元

竊賊手法專業 屋崙華埠8商戶同晚被偷 損失超過10萬元
洛城3女「零元購」竊1.3萬元商品 遭警方通緝

洛城3女「零元購」竊1.3萬元商品 遭警方通緝
下東城盜竊頻發 警籲商家加裝標示可嚴辦

下東城盜竊頻發 警籲商家加裝標示可嚴辦
街頭搶劫+入室盜竊 貝瑞吉治安蒙塵

街頭搶劫+入室盜竊 貝瑞吉治安蒙塵

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39

超人氣

更多 >
46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它