去年9月起連偷20家餐館 史島男子被通緝

該名男子涉嫌史泰登島的多起入室盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。

紐約市 一名男子涉嫌去年9月起，入室盜竊史泰登島 包括華人 業者在內的20家餐館，至今尚未落網；24日早晨史泰登島一間餐廳再次以相同手法遭竊，市警120分局發布這名涉模式盜竊的嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

警方指，位於Bay街704號的Vinum餐廳在24日凌晨4時15分許遭入室盜竊，初步調查顯示，一名男嫌犯從後門闖入，從收銀機盜竊500元現金後逃逸；這已是該餐廳第二次遭竊，去年9月10日凌晨2時30分許，被人闖入偷走200元。監控錄像機拍到，嫌犯是一名30多歲的男子，犯案時穿著Nike衛衣。

不僅如此，20日位於Castleton大道829號的Vodega Deli and Grocery雜貨店，也被竊賊闖入偷走600元；據悉，轄管史島北灘的市警120分局，從2022年9月起至少20家餐館被盜，警方已列為模式案件調查，鎖定一名獨自犯案的男子。

紀錄顯示，嫌犯在其中的9月、11月間最頻繁犯案，社區的大小型餐館、雜貨店、美甲店、加油站等都遭殃，包括位於Stapleton的Bay街364號、華人經營的日式鐵板燒餐館，在去年9月17日晚間10時左右遭竊。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。