紐約班森賀連環車禍 肇事駕駛闖多個紅燈25萬保釋金

事故發生後，現場一片狼籍。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)班森賀涉嫌造成嚴重連環車禍 的肇事駕駛柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)，日前在布碌崙刑事法庭過堂；車禍造成包括華嫗在內二死五傷，檢方指車禍前嫌犯便闖多個路口的紅燈，法官將嫌犯保釋金設為25萬元、或部分擔保債券 保釋金(Partially Secured Bond)100萬元。

49歲的柯諾普洛夫在被捕後向警方指出，20日中午12時左右，他試圖在紅綠燈轉紅以前衝過18大道交64街口，結果撞上51歲斯坦凱(Stancho Stanchev)駕駛的黑色本田休旅車。檢方日前在庭上指出，嫌犯在發生車禍前已經闖了多條路口的紅燈，在路上超速行駛。

監控錄像顯示，柯諾普洛夫的白色豐田轎車在撞上第一輛車後，失控撞上人行道，撞及正要過馬路的60歲華裔老嫗梁悅(Leung Yuet，姓名皆音譯)；車禍後，趕到現場的警員試圖為梁悅進行心肺復甦(CPR)，但還是無力回天，當場斃命。

斯坦凱也因傷勢嚴重不治身亡，案發時車內還有妻子Tina Lomsadze，她被送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救，歷經了腦部手術，目前還在住院中；其他受傷的人包括坐在肇事駕駛後方的46歲Muibov Amredden，被撞時差點從座位上彈出，往汽車玻璃衝去，造成臉部多處割傷。

柯諾普洛夫遭控過失殺人、疏忽殺人、無證駕駛等罪名，他的辯護律師強調，居住在康尼島的他在紐約市紮根，沒有犯罪紀錄、且有穩定的工作；但法官Jennifer Tubridy卻未被說服，她表示其面臨的指控過於嚴重，一旦罪成將入獄很長的時間。