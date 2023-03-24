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報告：案件受害者辦公室 理賠歧視少數族裔

記者張晨／紐約報導
州受害者服務辦公室被指歧視，少數族裔受害者獲償難。(記者張晨╱攝影)
州受害者服務辦公室被指歧視，少數族裔受害者獲償難。(記者張晨╱攝影)

刑事司法改革倡導組織Common Justice於23日發布一項調查指，紐約州受害者服務辦公室(State Office of Victim Services)存在族裔差異，處理少數族裔受害者案件時，獲賠的可能性遠低於白人，亞裔獲賠性更少25%，次於非洲裔和西語裔之後。

報告發現，2018年至2020年間21萬3000名攻擊案受害者中，只有5276 人申請賠償；其中若與白人受害者相比，非洲裔受害者少於白人37%居首，西語裔獲賠可能性也比白人少 27%，位居第三的是亞裔，獲賠可能少25%。

州受害者服務辦公室發言人反駁稱，在該時間段內，不同族裔成功索賠的機率一致；且不管積極接觸受害者，或深入不願發聲的社區，均有良好反饋。

2021年以來，議會一直考慮立法，消除受害者後續賠償的障礙；包括呼籲通過「公平獲得受害賠償」法案(Fair Access to Victim Compensation)，該法案將擴大受害者用於申請賠償可接受證據類型，而不僅限於警方報告；根據法案，其他證據可能包括犯罪照片或錄影、受害人陳述、受害人服務提供者的陳述或保護令等。

Common Justice發言人表示，這些變化將有助解決種族差異，因為非洲裔、西語裔以及亞裔都很少向執法部門報告犯罪行為；該法案在上屆議會首次提交參眾兩會，並獲眾議會通過，最終止步參議會。

州參議員米維(Zellnor Myrie)與州眾議員米克斯(Demond Meeks)為法案共同發起人，他們表示，「努力解決系統中存在的巨大差異，雖然有補償受害者的制度，但也必須盡職調查，以確保公平的補償。」

亞裔 眾議員 紐約州

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