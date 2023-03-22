公校暴力案不斷 市警：多數與幫派有關

紐約市公校安全岌岌可危，未成年人犯罪、攜械是疫情前三倍。 (市長辦公室)

紐約市 公校及校園周邊的暴力案件不斷，警方稱多與幫派 相關，導致參與犯罪者的年齡越來越低；槍擊、刺傷甚至謀殺案件均呈上升趨勢。目前槍擊受害者中有10%是青少年； 2022年，18歲及以下因槍枝被捕人數已增至448人，比2017年的275人增64%。

協助制定紐約警察 局政策的公民犯罪委員會(Citizens Crime Commission)主席伯恩(Richard Aborn)表示，青少年第一次拿起槍枝的年齡通常是16、7歲；「現在甚至更低，暴力已滲透到青少年文化中，也可以在社交媒體看到槍。 」

紐約市警已在80所學校配備永久性的探測器，另有七所輪流部署，但其餘學校仍暴露在危險中。但校警數下降，去年7月1日到12月31日間，有56名校園保安或警察因學生的不當行為受傷。

市警數據顯示，在2022至2023學年伊始，警方共逮捕155名在校學生，案發地均為校內或周邊，包括40項襲擊，13項持有武器，七項幫派襲擊以及三項強暴指控。

市教育政策小組(Panel for Educational Policy)近日投票通過一項為期一年、價值4260萬元的合約，為全市近2000所共校教學樓安裝智能門鎖、攝像系統以及防盜報警器；但遭指是為防止施暴者進入校園，並沒有解決校內暴力問題。

市警表示，目前各轄區定期評估校內外的犯罪狀況，局長或副局長每周與學校校長會面，討論值得注意的安全問題。