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中下城經濟回溫 零售業恢復最慢

記者劉梓祁／紐約報導

紐約市經濟過去三年內受疫情重創，曾經被視為重要支柱的旅遊業也經歷前所未有的打擊。研究機構城市遷移項目(Urban Displacement Project)最近追蹤和分析曼哈頓中城和下城近四年的手機信號數據，地點包括辦公室、公交站和商場等人流密集區域，並比較兩個地區在疫情前後的信號變化。

研究發現，中下城的經濟活動已經恢復到疫情前2019年時74%的水平，但有專家表示，由於遠程工作風潮，依賴辦公室的城市仍在掙扎中。

下城聯盟(Downtown Alliance)主席拉平(Jessica Lappin)稱，曼哈頓的人流量已比去年增加80%，且下城的新增企業數量已經超過新冠疫情前的水平；在2022年有150家新興企業，相比之下2019年時為105家；當下實際恢復最緩慢的行業是零售業，許多街區都有超過20%的空置率。

CBS News也對2019至2022年間的紐約市五區就業情況，按照產業進行研究。分析發現，曼哈頓遭受最嚴重衝擊的包括餐廳、酒店、藝術和娛樂等；其中酒店和餐飲服務業就業人數減少近45%，為損失最多行業；藝術和娛樂行業流失近30%，零售業和製造業都損失近25%的從業人員。

疫情 曼哈頓 就業

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