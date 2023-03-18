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史島男冒充獄警 車內藏大量槍械被警捕

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方在嫌犯家中搜出更多的槍械。(市警提供)
警方在嫌犯家中搜出更多的槍械。(市警提供)

史泰登島一名男子在兩個月內開車時遭紐約市警截停，被發現車內藏有大量槍械武器，並向警員冒充是獄警(Correctional Officer)，被捕控罪。

2月9日中午12時45分許，在Graniteville的Richmond大道交Lamberts Lane路口，眼尖的警員發現29歲的阿德柏維樂(Qudus Adebowale)，開著一輛牌照被塑膠袋遮蓋的汽車，於是將他截停在路邊；他隨後出示一張身分證，自稱是馬里蘭州弗雷德里克郡的警長辦公室(Frederick County Sheriff’s Office)委派過來的獄警。

3月14日晚間11時15分左右，在Richmond Valley路交Arthur Kill路一帶，開著白色BMW轎車的阿德柏維樂因暗色玻璃車窗(tinted windows)，再次被警方截停；一開始他拒絕提供身分證和下車，後來向警承認「我身上有槍」、「我是一名獄警」，警方隨即在其車上搜出一把黑色的9mm手槍、一把Smith & Wesson手槍、以及七發裝有9mm子彈的彈匣，於是將其現場逮捕。

在調查過程中，警方從嫌犯的家中搜出更多的槍械，包括半自動步槍、Smith & Wesson手槍、以及存放在保險箱內的彈藥；而嫌犯向警方指出，曾在德拉瓦州獄所(Delaware State Corrections)工作，後來被派往弗雷德里克郡，但最近被開除。

警方通過系統調查，確定嫌犯未持有槍枝、步槍、獵槍的有效許可證，而且他也不是紐約市的槍械經銷商，他目前面臨非法持有武器、非法持有槍械、刑時身分假冒、非法持有彈藥等罪名，被關押在雷克島監獄(Rikers Island)中。

紐約市 德拉瓦州 史泰登島

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