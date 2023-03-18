路邊車突開門 布碌崙華女騎士遭撞倒送醫

華女在7大道上騎輕便摩托，卻遭停在路邊的轎車突然開門，閃避不及撞倒送醫。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 社區日前發生一起華女 騎乘輕便摩托車，卻被車門撞倒送醫事件；去年8大道才有華婦因此被撞倒，捲入卡車後輪，最後遭輾壓致死，如今再發意外，也使當地相關交通問題再現。

該起意外發生在16日下午2時55分，一名年約30歲的華女騎乘一輛淺藍色輕便摩托，在7大道從56街向57街南向行駛。同一條路段上，一名華裔男子剛剛在街邊泊好車，打開車門，華女因為離車門太近，躲閃不及，一下就撞到了車門上。

據現場居民凌飛介紹，該名華女沒有戴頭盔，頭部受到撞擊出血，身上還有其他地方受傷。救護人員趕到場，最後將該名華女送至附近醫院治療。

目睹民眾表示，汽車駕駛在打開車門之前，原本應該通過後視鏡觀察車後的情況，確認無來人或來車時，再開車門，但駕駛卻未先確認，才導致事故的發生；受傷華女則本應該佩戴頭盔，以保護人身安全，減少交通事故帶來的傷害，但她也沒有那麼做。

日落公園 ，尤其是7、8大道道路不寬，交通壅堵。在本來只有汽車的道路上，現在又多了許多電單車、輕便摩托和電動滑板，這些電動車輛到處穿行，增加發生交通事故的機率。還有，8大道商家把貨攤直接擺在人行道上，擠占了人行道，也迫使行人不得不走到車道上，車道上行人和各種車輛混行，也進一步增加了交通事故的發生率。

事實上，根據去年底的市警數據，三區華社中的車禍數量統計，以布碌崙日落公園72分局轄區情況最差，其中涉及單車、電單車或各類助力車的事故最多，該數據在2022年12月較前年同期，增240%。

去年在8大道就發生過華婦謝如珠(Ruzhu Xie)騎乘電動滑板車，在車道上遭到違規雙排停車的車門撞倒，又被捲入卡車後輪，遭到輾壓慘死，當時社區人士就曾呼籲市府、民選官員整頓8大道雙排停車、非法擺攤情形。