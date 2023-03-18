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涉盜取郵件支票獲利逾10萬 2郵局員工被訴

記者和釗宇／紐約報導

紐約市近日支票盜竊問題嚴重，有兩名美國郵政局(USPS)員工日前因盜取郵件支票，其中包括聯邦補助金和州府退稅支票，取現獲利逾10萬元被捕；日前遭到曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，以二級非法偽造文書罪(Criminal Possession of a Forged Instrument)等罪嫌起訴。

根據法庭文件，26歲的郵局員工格林(Johnny Green)與郵局內的同事和銀行出納員結夥，透過盜取郵票取現不法獲利，與他同夥的22歲郵局員工斯派恩(Isaiah Spain)，從去年4月21日至同年10月18日，竊取了從新澤西Waldwick郵局寄出的支票，並將支票存入與其同夥的銀行出納員所屬銀行，並在被發現前快速取現，期間共盜竊價值超過70萬元的支票，取現超過10萬元。

格林和斯派恩16日被控四項二級非法偽造文書罪(Criminal Possession of a Forged Instrument)、四項三級非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)和一項四級共謀罪(Conspiracy)；格林還被控二級重竊罪(Grand Larceny)、三級重竊未遂罪(Attempted Grand Larceny)，同時比斯派恩多一項二級非法偽造文書罪和三級非法持有盜竊物品。

格林2022年就曾被控因槍擊被控一項二級謀殺未遂罪(Attempted Murder)、兩項一級搶劫罪、一項一級攻擊未遂罪(Attempted Assault)、四項二級非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)和一項二級攻擊罪。

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