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街頭搶劫+入室盜竊 貝瑞吉治安蒙塵

記者顏潔恩／紐約報導
一名男子日前在14大道交64街處被暴力打劫。(谷歌地圖)
一名男子日前在14大道交64街處被暴力打劫。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉因治安相對較好，近年來不少華人湧入，可該社區近日犯罪案頻發；警方消息指，本月初先後發生一起街頭團夥搶劫、入室盜竊案，兩宗案件至今未破案，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，本月2日下午6時左右，一名23歲的男子下班後走在回家的途中，走出地鐵站經過14大道交64街處時，突然遭四名陌生男子包圍；其中一名男嫌手持刀子，威脅受害者交出身上的財物，受害者立即將錢包和一台手機交給對方。

匪徒接過物品後未直接離開，其中一人走近對著受害者的臉揮了一記重拳，導致他昏倒在地，最終被路人發現報警；68分局警員接報抵達現場時，也召來救護車為受害者檢查傷勢，無性命危險。而劫匪早已騎乘兩輛電單車，往不知名方向逃逸。

本月3日貝瑞吉也發生一起入室盜竊案，一棟位於福哈明頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)交95街的住家遭人行竊；37歲的受害屋主向警方表示，當日上午11時回家時，在門外便發現一個窗戶竟敞開著，走進屋裡發現被人翻得一片狼藉。

警方初步調查發現，人數不明的竊賊應是在住家後院搬來一個爬梯，從二樓撬開窗戶闖入，再沿路返回，因此大門沒有被撬開的痕跡；受害者共損失現金、珠寶首飾、手機、信用卡等在內約3760元。

另外，該社區住宅區入室盜竊猖獗，近日也有不少商店受害，向當地民選官員反映問題；一名華人住戶林先生表示，紐約市整體治安下降，貝瑞吉相較從前，也不再百分百的安全，希望民代推出更安全的政策維護治安。

警方呼籲，案件知情者、或是發現社區可疑人物，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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