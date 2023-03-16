市衛生局：精神疾病與治安 不應過多聯想

市衛生局和市長社區心理健康辦公室15日召開少數族裔媒體圓桌會議。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市衛生局和市長社區心理健康 辦公室15日召開少數族裔媒體圓桌會議，介紹市府此前推出的心理健康支持計畫；市長社區心理健康辦公室黃伊華表示，應增加社區溝通破除民眾對心理問題的羞恥感，勿把公共安全和心理問題做過多聯想。

此前調查顯示，亞裔 社區的心理健康資源較少，再加上語言不通、文化上對心理健康問題有羞恥感，超過六成亞裔女性表示疫情 導致焦慮，只有28%的亞裔女性表示感受到親友在心理健康方面支持；黃伊華表示，目前的數據無法估計亞裔社區多少人患有心理疾病，因和擔憂仇亞犯罪一樣，許多人不願意講。

黃伊華說，這需要更多的社區溝通；「在社交媒體的作用下，年輕一代已基本克服對心理疾病的羞恥感，但老一代的家人可能還無法克服；對於不同年齡段和不同族裔背景，不存在單一解決羞恥感問題的方法，有不同的障礙，我們的工作就是識別並破除這些障礙，為有需要的人提供更多資源。」

去年華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee)遭精神病患遊民納許(Assamad Nash)尾隨進入住所、並遭連捅數刀後死亡，讓社區對心理疾病遊民心存戒懼；黃伊華表示，儘管個別惡性事件的確由精神病患作案，但絕大多數心理疾病患者並無暴力傾向，且很多惡性案件，心理狀況也非首要原因，不應把心理健康和治安做過多聯想，否則會加劇患者的羞恥感。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)就新冠疫情表示，雖然疫情尚未結束，紐約市傳播率已創2021年5月以來新低，因全市99%民眾已至少接種一劑疫苗，補強針的接種率也提高，且未發現病毒有更厲害的變異；「新冠會繼續存在，也可能每年出現幾波疫情，但現在已有不少工具管控。」