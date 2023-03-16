反堵車費計畫 國會跨黨小組成立

瑪麗奧和格塞莫宣布成立跨黨反堵車費小組。(美聯社)

選區包括史泰登島和南布碌崙(布魯克林)的共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)與新澤西州 的民主黨國會眾議員格塞莫(Josh Gottheimer)15日宣布成立新的跨黨核心小組(Caucus)，共同反對紐約市擬議中的堵車費 計畫。

核心小組由瑪麗奧和格塞莫領導，由紐約和新澤西的議員組成，計畫提出立法，推動提出一份全面的環境影響報告，弄清楚堵車費計畫到底會對紐約市外層市區和郊區造成何種影響；與此同時保護通勤者，不讓大都會運輸署(MTA )任意收費，確保小企業有機會蓬勃發展，並對MTA獲得的數十億元的聯邦援助進行審計。

瑪麗奧說，收取堵車費將把車輛交通從曼哈頓轉移到周圍地區，造成破壞性的影響。MTA正強行通過一份不包括史島的環境評估報告，這樣的報告有缺陷。如果有人不負責任地繼續實施收取堵車費計畫，國會中有兩黨小組會進行阻止。

格塞莫說，MTA的管理非常糟糕，不得不拼命從任何地方尋找現金來填補他們巨大的資金缺口。MTA收費的對象就是新澤西和紐約辛勤工作的通勤族。他認為，聯邦政府必須對MTA進行適當的監管，加強MTA的問責制。

按照堵車費計畫，早6時至晚8時之間開車進入曼哈頓60街以下所謂的「中央商務區」，要支付九元至23元不等的，將用於改善MTA的財務狀況。

大量使用公共交通的曼哈頓居民大體上接受堵車費，環保主義者也支持該計畫；但批評者表示，這個計畫是讓開車族為他們基本不使用的公共運輸掏錢。

MTA發言人麥卡錫(John McCarthy)就此發表聲明說，紐約市是美國交通最擁擠的城市，但一來自新澤西的國會議員卻想讓紐約市的交通狀況保持不變。從根本上講，收取堵車費有益於環境，及消防車、公車和快遞車輛通行，也有益於90%依賴公共運輸的人。