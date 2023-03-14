亞裔生眾多…紐約拉瓜地亞藝術高中外槍響 少年中數槍

拉瓜地亞音樂藝術表演高中外發槍案，一少年身中數槍。 (市警提供)

紐約拉瓜地亞音樂藝術表演高中(Fiorello Laguardia High School Of Music & Art and Performing Arts)學校附近14日早上發生槍案，導致一名學生身中兩槍，涉案雙方曾為同學，但在校外發生衝突，升級為肢體暴力；嫌犯作案後試圖乘坐出租車 逃跑，但被隨後趕到的市警在案發地一個街區外逮捕。

警方表示，案發當日上午9時50分，19歲的嫌犯和17歲的受害者起初在周邊的一家咖啡館外碰面，並發生了口角，涉案的四五個人很快扭打在一起，演變成了肢體衝突。

市警巡邏長切爾(John Chell)稱，中彈少年在林肯廣場西68街附近的阿姆斯特丹大道拐角處受傷，嫌犯和受害者曾經是同學，他開槍射出三發子彈，其中兩發擊中了受害者的腹部。

這名中彈的學生跑到學校附近尋求幫助，警方在距離槍擊 地點一個街區的地方把嫌犯逮捕；傷者被緊急送往紐約長老會威爾康奈爾醫學 中心(New York Presbyterian/Weill Cornell Medical Center)搶救，估計不會有生命危險。

據消息人士稱，警方繳獲了一把九毫米手槍。據切爾說，槍擊發生後，當地居民多次撥打911報警電話，並提供現場信息和嫌犯體貌。

根據市警紀錄，19歲嫌犯因2021年的一起持槍搶劫被保釋，今年還因販賣毒品被捕過兩次。

該案件造成附近兩所學校——拉瓜地亞音樂藝術表演高中以及金恩高中(Martin Luther King High School)不得不限制學生禁止出校，直至11時安全措施被解除。

槍擊事件導致馬丁·路德·金高中以及拉瓜地亞高中(也在阿姆斯特丹大道上，大約一個街區之外)“避難”，這意味著學生們可以在學校自由走動，但不能出去。

該案發生前一天一15歲的男孩在他就讀的皇后區August Martin高中附近的公園被刺，受害者學生才剛被學校開除，並不願與警方合作，目前還沒有人被逮捕。