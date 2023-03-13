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布碌崙8大道華男失蹤2個多月 父親心急如焚

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙8大道31歲華男失蹤2個多月，父親心急如焚。(失蹤者家人提供)
布碌崙8大道31歲華男失蹤2個多月，父親心急如焚。(失蹤者家人提供)

家住布碌崙(布魯克林)8大道的31歲華男歐世強(Shi Qiang Ou )自從1月初離家以後，再無音訊，已經失聯兩個多月。他的父親多次去警察局報案，還去了律師樓、朋友處求助，但至今沒有尋獲線索。歐父心急如焚，請求見到他兒子或知道其下落的人及時和他聯繫，他會24小時接聽電話，他的電話號碼為：646-359-0436。

來自福建連江縣的歐世強出生於1992年6月12日，身高1米65，身材偏瘦。他和父親一起生活在8大道。1月4日，歐世強說要和朋友一起吃飯，從父親那裡拿了100元錢，於下午五六點鐘離開家。據他父親說，歐世強當時除了手機和100元錢，沒有從家裡拿其他東西，錢包、信用卡、另一部手機和證件都留在家中沒帶走。晚上七八點鐘，歐世強打電話給父親說要去朋友家。歐世強當晚就沒有回家，第二天父親打他電話，就再也打不通了。

父親說，他先後去過警察局三次，因為不懂英文，不清楚警局到底如何處理他的案子。他說，最近一次去警局，警局還找來一名會說國語的警員和他交流。警察局也兩次派人到他家裡調查，但始終沒有任何答覆。

歐世強來美國已經11年，在失蹤前剛交了1200元的綠卡手續費，眼看就要拿到綠卡，卻離奇地失蹤了。歐世強是家中獨子，他和父親兩人在美國相依為命。兒子突然無影無蹤消失給父親帶來巨大的精神打擊，四處尋訪不到兒子的消息，父親也非常無助。

歐世強平時在餐館和雜貨店以打工為生。據父親說，最近幾個月來，兒子一直心情不好，感覺他有事情沒有說出來，兒子通常會和遠在中國的母親說一些事情，但母親對於兒子失蹤也沒有任何頭緒。兒子前段時間因為接連出了兩次車禍，他父親還讓他把車賣了。父親說兒子沒有仇家；兒子確實欠了一些錢，但數額不大。

警察 綠卡 8大道

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