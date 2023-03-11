我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

出現3票反對、8票棄權 李強當選中國新任總理

警員值守 曼哈頓華埠兜售贓物團夥轉移陣地

記者劉梓祁／紐約報導
有華人將贓物轉移地點販賣。(記者劉梓祁／攝影)
有華人將贓物轉移地點販賣。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠長久充斥著非法兜售贓物狀況，由華人與非洲裔為同夥，非洲裔入店行竊食品、日常用品後賣給華人，華人再以便宜價格將贓物轉售給一般民眾；經本報報導後，目前圍聚兜售贓物的華人已不見，且有兩位警員在場值守，但黑市疑似有向別處轉移跡象。

華埠羅斯福公園有兩位五分局警員值守。(記者劉梓祁／攝影)
華埠羅斯福公園有兩位五分局警員值守。(記者劉梓祁／攝影)

此前該黑市交易多位於羅斯福公園靠近格蘭街(Grand St.)一側球場四周，但目前向路人兜售贓物的華人已不見蹤影，曾頻繁出沒該處並提供贓物的非洲裔嫌犯也未出現，公園一側則多了兩名市警五分局警員值守。

沿公園向南行進可發現，有少數幾位華人將疑似贓物的物品，擺在公園靠堅尼路(Canal St.)一側的足球田徑場內販賣，疑似將交易地點轉移。有人將物品放在跑道一側，其中包括花生和衛生清潔用品等。

華埠羅斯福公園兜售贓物的華人已不見蹤影。(記者劉梓祁／攝影)
華埠羅斯福公園兜售贓物的華人已不見蹤影。(記者劉梓祁／攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室表示，曾在去年秋天收到了來自孫逸仙中學(MS 131)校長的反映，稱公園內售賣贓物的人群，阻礙了門外等候孩子放學的家長，並在當時通報五分局，在加派巡警後數月內情況曾有好轉。

據悉，警方在打擊贓物黑市時存在難度，包括難以確認偷竊現場、無法獲取相關證據或無法確定物品是否贓物，對抓捕和定罪都有阻礙，且對於此類無證且違規的販售也僅能以罰單懲處，並不能從源頭阻止黑市的蔓延。

馬泰辦公室表示，將針對該事持續與市警溝通，並呼籲居民不要參與贓物買賣，並鼓勵商戶加裝攝像頭以留存證據。

華人 華埠 足球

上一則

連搶兩間布碌崙華人網吧 警公布嫌犯照片

下一則

外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵

延伸閱讀

曼哈頓華埠工地坍塌1死3傷 涉多項違規

曼哈頓華埠工地坍塌1死3傷 涉多項違規
世界晚報／華人海鮮店剛翻新 遭蒙面團夥打砸

世界晚報／華人海鮮店剛翻新 遭蒙面團夥打砸
法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸
鍋爐、樓道、防火…曼哈頓華埠危樓隱患多 外牆脫落敲警鐘

鍋爐、樓道、防火…曼哈頓華埠危樓隱患多 外牆脫落敲警鐘
曼哈頓華埠東百老匯遊民所建案 6日開庭

曼哈頓華埠東百老匯遊民所建案 6日開庭

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入