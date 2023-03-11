警員值守 曼哈頓華埠兜售贓物團夥轉移陣地

有華人將贓物轉移地點販賣。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 長久充斥著非法兜售贓物狀況，由華人 與非洲裔為同夥，非洲裔入店行竊食品、日常用品後賣給華人，華人再以便宜價格將贓物轉售給一般民眾；經本報報導後，目前圍聚兜售贓物的華人已不見，且有兩位警員在場值守，但黑市疑似有向別處轉移跡象。

華埠羅斯福公園有兩位五分局警員值守。(記者劉梓祁／攝影)

此前該黑市交易多位於羅斯福公園靠近格蘭街(Grand St.)一側球場四周，但目前向路人兜售贓物的華人已不見蹤影，曾頻繁出沒該處並提供贓物的非洲裔嫌犯也未出現，公園一側則多了兩名市警五分局警員值守。

沿公園向南行進可發現，有少數幾位華人將疑似贓物的物品，擺在公園靠堅尼路(Canal St.)一側的足球 田徑場內販賣，疑似將交易地點轉移。有人將物品放在跑道一側，其中包括花生和衛生清潔用品等。

華埠羅斯福公園兜售贓物的華人已不見蹤影。(記者劉梓祁／攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室表示，曾在去年秋天收到了來自孫逸仙中學(MS 131)校長的反映，稱公園內售賣贓物的人群，阻礙了門外等候孩子放學的家長，並在當時通報五分局，在加派巡警後數月內情況曾有好轉。

據悉，警方在打擊贓物黑市時存在難度，包括難以確認偷竊現場、無法獲取相關證據或無法確定物品是否贓物，對抓捕和定罪都有阻礙，且對於此類無證且違規的販售也僅能以罰單懲處，並不能從源頭阻止黑市的蔓延。

馬泰辦公室表示，將針對該事持續與市警溝通，並呼籲居民不要參與贓物買賣，並鼓勵商戶加裝攝像頭以留存證據。