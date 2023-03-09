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殺黃妮可兇嫌出庭朝家屬眨眼 黃母：兇手曾是餐廳常客

記者張晨／紐約即時報導
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺、焚屍23歲華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)的兇嫌桑德斯(Jahmel Sanders)本周被捕，警方稱其曾試圖和警員打鬥拘捕，逃逸期間一直進出於精神病遊民收容所，並經常吹噓自己殺了人；上庭時更歪頭向死者家屬輕佻眨眼，態度輕蔑；而黃妮可的母親則表示，她見過兇嫌，經常光顧自己的中餐廳，「我女兒曾幫過他們！」

市警總探長西格(James Essig)表示，去年7月，警方就已經確認了兇手身分，經過十個月的走訪調查，警方在桑德斯女友位於布朗士的家中將其逮捕；「警員上門時，桑德斯開了門，且與警員發生了打鬥」他說。

因涉及兩名嫌犯，警方將搜捕的工作擴大至全市，除曼哈頓、布朗士外，皇后區以及新澤西均有涉獵；西格表示，另一名嫌犯34歲的桑提亞哥(Steven Santiago)很可能在新州某處藏匿。

桑德斯目前被控罪名包括謀殺、過失殺人、搶劫、重大盜竊、綁架、縱火、非法使用槍枝和非法持有武器，桑提亞哥仍在逃。

據一位鄰居稱，桑德斯一直住在一家為精神病患者和遊民提供輔助護理的機構，他在那裡經常吹噓自己殺過人；他進進出出，居無定所，但大部分時間都在外面遊蕩。但他真的有問題，經常能聽到他在走廊裡尖叫，「那些狗娘養的要來抓我了！」

桑德斯在被捕後的簡短出庭中，朝坐在下面的受害者家屬輕佻眨了眨眼。

黃妮可的母親陳艾米(Amy Chan)在華埠格蘭街經營著「華隆」中餐廳(Wa Lung Kitchen)，她說，「當我看到這兩人(嫌犯)的照片，我一眼就認出了他們，我女兒曾想讓他們吃飽飯。嫌犯認識我女兒，也認識帕瑞拉，他們都是一個圈子的人。」

去年5月16日凌晨4時15分，在布朗士的海岸路(Shore Road)發生凶殺案，警方在該處發現一輛被大火吞噬的本田汽車——22歲的帕瑞拉(Jesse Parrilla)和23歲的黃妮可(Nikki Huang，音譯)被燒成焦屍；法醫表示，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍，警方依彈道證據，確定兩人遭槍殺焚屍。

黃妮可的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，她先是遭下山幫(Down the Hill)成員搶走昂貴的路易威登錢包，但並沒有報警，而是向在上山幫(Up the Hill)的朋友抱怨此事，引起兩個幫派一連串的暴力報復行為；桑德斯與桑提亞哥均為下山幫成員。

警方繼續呼籲民眾或知情人士能提供線索，並提供1萬元懸賞在逃嫌犯桑提亞哥；可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

另一兇嫌桑提亞哥仍在逃。(市警提供)
另一兇嫌桑提亞哥仍在逃。(市警提供)
死者黃妮可。(記者張晨/翻攝)
死者黃妮可。(記者張晨/翻攝)

桑德斯 布朗士 遊民

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