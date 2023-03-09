上東城韓裔店員遭槍殺 鄰店華人惶恐

案發地為上東城一間亞裔經營的雜貨店。(記者張晨／攝影)

曼哈頓上東城一間亞裔 經營的雜貨店，近日深夜韓裔 店員遭身穿白色防護服的非洲裔男子槍殺，歹徒帶著一盒打火機逃離現場；截至8日，無人被捕，市警懸賞提高至1萬元。記者在現場看到，案發地周圍街區有眾多華裔、韓裔等經營的美容美甲和洗衣店，均因此案擔憂。有業主表示曾想暫時停業，但經營成本太高，只能提早打烊，提醒員工要注意安全。

穿白色防護服的非洲裔嫌犯。(市警提供)

3日晚11時30分左右，歹徒走進東81街交第三大道附近的熟食店Daona Deli and Grocery，用槍指著一名顧客的頭，令他趴在地上，掏出隨身物品；注意力又轉向櫃台後67歲的崔承哲(Sueng Chul Choi，音譯)，先用槍托朝他頭部猛擊，然後走向商店後面。

警方稱，趁機逃跑的顧客在街上聽到槍響，當時崔承哲已頭部中彈；警方發現其左手受傷，顯示曾舉手試圖自保，槍可能走火。歹徒拿了一盒打火機，騎著助力單車逃離。該嫌在全城作案多起，殺人後也未停手，至布朗士的YaYa Deli再次作案。警方稱，其目標只是現金和香菸。

店門外貼滿了悼念留言。(記者張晨／攝影)

現場有許多人駐足悼念，華人洗衣店員則如常背著乾洗衣物走過案發門前，也稍停片刻，又抬步為附近居民送衣。一不願透露姓名的華裔業主表示，案發後人心惶惶，周圍店鋪都想停業，因警察說嫌犯很可能返回。案發店鋪停業，門口擺滿花束和留言，熟客稱呼崔承哲為「麥克」或「經理」；一居民表示，他總和另一名亞裔女子在店裡忙前忙後，大家都喜歡在這買宵夜三明治，因為崔承哲能清楚記得熟客的喜好。據悉，崔承哲的家人大部分定居芝加哥，他與妻子離婚後搬到紐約，其女在去年3月因心臟病過世。

零售雜貨及熟食店業者8日舉行示威，稱紐約市應與司法系統一起維持治安，支持州長霍楚(Kathy Hochul)的計畫，賦予法官設定保釋金的更多自由，阻止慣犯逍遙法外。美國雜貨店聯合會(United Bodegas of America)負責人馬特奧(Fernando Mateo)表示，組織呼籲州府在不背棄正義承諾下，加快改善公共安全。

警方呼籲知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。