不滿漫畫被焚燒死前女友 28歲男恐囚終身

布碌崙 (布魯克林 )一名男子疑不滿前女友燒毀他的漫畫書，將她綁在椅子上放火燒死，手法凶殘；布碌崙檢察官 蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室8日宣布，嫌犯落網後被控謀殺、綁架等罪名，最高面臨終身監禁。

去年11月11日凌晨12時30分左右，28歲的被告杜菲(Lashawn Duffie)到位於柏樹山區(Cypress Hills)Van Siclen大道的一棟公寓樓，指責40歲的前女友拉米蕾斯(Surgery Ramirez)盜竊並燒毀他的漫畫書。

不久，監控錄像拍到杜菲來至商店購買繩索、助燃油及打火機，用的據稱是他從拉米蕾斯友人偷來的錢；凌晨3時50分許，杜菲返回前女友住處，在開門時攻擊她，接著用繩索將她綁在椅子上，然後把助燃油倒在她身上，並點火將人活活燒死。

調查過程中，警方掌握證據，另一監控錄像拍到杜菲在犯案後將一件上衣、打火機及寫著受害者姓名的文件丟進垃圾桶；消防員抵達現場時發現焦屍，法醫很快便鑑定她死於嚴重燒傷，並遭人暴力殘害。

一名與死者同住大樓的租戶表示，她在案發前三個月才住進來，看起來很友善，走在街上會一邊走路一邊唱歌。

杜菲在今年1月24日落網，現遭控一級、二級謀殺、綁架以及搶劫罪名，目前不准保釋，下一次出庭時間是5月3日。

「被告對無辜的婦女下殘忍、毫無意義的殺害，震驚整個社會」，蔣沙樂表示，絕不會容忍這種行為，將致力為受害者和她的親人伸張正義。