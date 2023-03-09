我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

不滿漫畫被焚燒死前女友 28歲男恐囚終身

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)一名男子疑不滿前女友燒毀他的漫畫書，將她綁在椅子上放火燒死，手法凶殘；布碌崙檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室8日宣布，嫌犯落網後被控謀殺、綁架等罪名，最高面臨終身監禁。

去年11月11日凌晨12時30分左右，28歲的被告杜菲(Lashawn Duffie)到位於柏樹山區(Cypress Hills)Van Siclen大道的一棟公寓樓，指責40歲的前女友拉米蕾斯(Surgery Ramirez)盜竊並燒毀他的漫畫書。

不久，監控錄像拍到杜菲來至商店購買繩索、助燃油及打火機，用的據稱是他從拉米蕾斯友人偷來的錢；凌晨3時50分許，杜菲返回前女友住處，在開門時攻擊她，接著用繩索將她綁在椅子上，然後把助燃油倒在她身上，並點火將人活活燒死。

調查過程中，警方掌握證據，另一監控錄像拍到杜菲在犯案後將一件上衣、打火機及寫著受害者姓名的文件丟進垃圾桶；消防員抵達現場時發現焦屍，法醫很快便鑑定她死於嚴重燒傷，並遭人暴力殘害。

一名與死者同住大樓的租戶表示，她在案發前三個月才住進來，看起來很友善，走在街上會一邊走路一邊唱歌。

杜菲在今年1月24日落網，現遭控一級、二級謀殺、綁架以及搶劫罪名，目前不准保釋，下一次出庭時間是5月3日。

「被告對無辜的婦女下殘忍、毫無意義的殺害，震驚整個社會」，蔣沙樂表示，絕不會容忍這種行為，將致力為受害者和她的親人伸張正義。

布碌崙 檢察官 布魯克林

上一則

紐約市議長：2027年按時關雷克島監獄 華埠等社區憂心

下一則

「貝瑞吉-華爾街」新快速渡輪航線 亞當斯當首批乘客

延伸閱讀

黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網

黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網
符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判
韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇
蔡天鳳前夫女友人 IG女神被捕…常與明星合照

蔡天鳳前夫女友人 IG女神被捕…常與明星合照
疑感情糾紛 芝17歲男闖女友家槍殺3人

疑感情糾紛 芝17歲男闖女友家槍殺3人

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回