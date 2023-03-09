申報賣樓 違法現金短租 布碌崙華人房東挨罰42萬元

8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)8日宣布，布碌崙 (布魯克林)8大道兩名華人 業主非法出租樓房單元和單間，並提供虛假陳述。目前，雙方已達成和解，業主須支付罰款、退還租金 ，共計近42萬元。

2017年4月，兩名華人業主向州檢察長辦公室提交計畫，準備出售位於布碌崙9大道交54街附近的一處新建公寓，包括十個住宅單元、兩個商業單元和三個停車位。發售計畫指該樓空置，但業主卻私自出租，租戶用現金支付房租，且沒有書面租約，租期往往不到30天，違反紐約州法規，構成非法短期租賃。

華人業主被指多次向州檢察長辦公室提供虛假信息，謊報該公寓樓的占用情況。比如2020年，他們通過律師表示，當時只有三租戶住在該建築，調查顯示，2018年以來，還有許多租戶在不同時期居住該樓。

華人業主也被指向市房屋保護與發展局(HPD)說謊，以確保免稅。他們向市房屋保護與發展局申請421-a，聲稱是共有公寓(condo)。這種情況下，他們在出售計畫被批准前出租的單元，必須更新申請，並將該樓房定性為租金穩定的出租樓房。但華人業主沒有這樣做，而是打著虛假的幌子，繼續獲得421-a福利。

根據和解協議，兩名業主必須支付35萬5000元罰款，並退還6萬4500元自2018年以來收取的租金。這筆錢將交給州檢察長與市府共同設立的可負擔住房基金。此外，業主必須向該樓房所有目前的租戶提供租金穩定房的租約。業主不得對租客騷擾或威脅，也不得強迫租戶放棄租金穩定房。