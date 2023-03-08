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專盯華人豪車 東百老匯再傳暴力劫車

記者張晨／紐約報導
華埠東百老匯再次發生持槍劫車，華裔賓士車主受害。(取自谷歌地圖)
華埠東百老匯再次發生持槍劫車，華裔賓士車主受害。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠東百老匯近期成為暴力持槍劫車的高發地，6日晚再度發生，一名華裔受害者駕駛賓士被一夥蒙面歹徒持槍抵頭劫車；轄區市警五分局表示，近日幾起案件作案手段相似，且均結夥、蒙面，是否為同一夥人尚未確定，但極有可能再次發生，且目標均為華人駕駛的高檔車型。

警方表示，案件發生在6日晚近12時，東百老匯96號前，一名華男車主駕駛賓士停在路旁；隨後三名非洲裔男子接近，亮槍威脅並暴力將其拖出車外，開車駛離現場。

蒙面、持槍的手段一周前剛上演，當時一名華男車主駕駛奧迪Q7，在東百老匯88號的怡東樓舊址前等人，被兩名蒙面歹徒持槍劫車。

知情人士表示，嫌犯找準作案目標，一是華人、二是豪車；且案發區域周邊，也就是曼哈頓大橋下沒有攝像頭，提高了警方的調查難度。

對於是否為同一夥人作案，警方指，一夥人得手，就會把這個「發財門路」散播出去；其他有心者也會伺機作案，所以劫車案再次發生的可能性非常高，呼籲駕駛莫深夜在路旁停留，隨時鎖好門窗。

民眾若知曉此案相關線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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