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搭訕後動手動腳 15歲少女曼哈頓7號線列車遭猥褻

記者張晨／紐約即時報導
七號線猥褻少女的嫌犯體貌。(警方提供)
七號線猥褻少女的嫌犯體貌。(警方提供)

一名15歲少女日前在曼哈頓中城七號線列車上遭一名男子猥褻，該嫌犯先搭訕，後動手動腳；警方公布嫌犯體貌特徵，徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在5日晚上8時40分左右，這名年輕受害者乘坐一輛向南行駛的七號列車，接近時報廣場附近的42街大中央車站(Grand Central-42 St )時，一名40多歲的男子走近她，試圖搭訕。

警方稱，受害者表示，嫌犯在其身邊坐下後便開始有意對自己動手動腳，甚至摸到了大腿內側；受害者隨即站起，然後走到車廂另一處空位坐下，嫌犯在列車駛入下一站時離開，受害女孩馬上報警，並提供了嫌犯體貌照。

根據照片，嫌犯身高約5呎8吋，體重170磅，中等膚色，身材偏瘦；最後一次露面時身穿橙黃相間螢光夾克，頭戴黑白相間棒球帽，下身棕褐色的褲子和靴子。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 曼哈頓 中央車站

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