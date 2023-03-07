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報稅詐騙花樣多 州檢察長提醒破解之道

記者許君達／紐約報導
圖為社區機構舉辦低收入免費協助報稅活動。(本報檔案照)
圖為社區機構舉辦低收入免費協助報稅活動。(本報檔案照)

進入報稅高峰期，州檢察長詹樂霞(Letitia James)6日發布警示，提醒居民在報稅時小心詐騙，並說明幾種常見的詐騙手段以及破解之道。

常見的騙局包括：聲稱受害人過去曾經欠稅，並堅持要求其使用預付信用卡或禮品卡付款；聲稱受害人獲得的退稅有誤並要求其「退回」；聲稱提供免費報稅服務，但在過程中設置付費門檻；聲稱能讓受害人更快得到退稅，然後向其收取高額利息和費用；通過自動發送的電話、短信或電子郵件向報稅者索取個人信息或金融帳戶信息。

詹樂霞提示，合法的機構不可能要求納稅人用禮品卡等缺乏安全性的方式支付款項，而如果報稅者真有欠款，也將收到稅務機構的正式書面通知，說明欠稅的原因，絕不會僅通過電話、短信或電子郵件通知。此外，對於移民來說很重要的一點是，美國的稅務機構永遠不會因為一個人欠稅而將其逮捕或驅逐出境，一切用此理由恐嚇報稅者的都是詐騙行為。

檢察長辦公室鼓勵任何懷疑自已上當受騙者在網站上提交投訴 https://reurl.cc/GeXQLy或撥打(800)771-7755報告，此外還應向財政部監督署(Treasury Inspector General For Tax Administration)舉報，電話：(800)366-4484。

報稅 詐騙 退稅

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