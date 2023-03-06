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布碌崙8大道公寓樓一女子被搶走現金首飾

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙8大道公寓樓一女子被搶走現金首飾，受輕傷。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙8大道公寓樓一女子被搶走現金首飾，受輕傷。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道6日上午發生一起公寓樓搶劫案，兩名男性強行闖入一棟公寓樓，一名受害女性被搶走現金和首飾，頭部受輕傷。警方正在調查此案，搜捕這兩名嫌犯。

這起搶劫案發生在市警66分局的轄區內。6日上午大約9時20分。兩名男子強行闖入門牌號為8大道4901號，位於8大道交49街處的一處公寓住宅樓，從一名女性手中搶走了現金和首飾，然後逃離現場。受害女性頭部受輕傷，在警察和急救人員趕到現場後，這名受害女性在現場接受了治療，沒有去醫院。

警方正在搜捕這兩名嫌犯，其中一名嫌犯穿深藍色褲子和芥末色的外套，另一名嫌犯身穿牛仔褲和牛仔外套。這兩名嫌犯搶劫時，臉部都遮蓋了起來。

這個公寓住宅樓馬路對面就是一家奶茶店，據奶茶店華裔員工，今天上午大約9時30分，這個街口來了幾輛警車和救護車，但她沒有看到有傷者進入救護車。這名員工說，對面的公寓樓可能是一棟政府樓，住在樓裡的人進進出出，但她好像從來沒有看到過亞洲面孔。這個樓裡的人也極少到奶茶店消費，但她又說，公寓樓裡有幾家住戶是有車的。

警方呼籲民眾提供有關這兩名嫌犯的線索，可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 手機 警察

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