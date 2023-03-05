穿防護服搶雜貨店 兇嫌槍殺67歲收銀員

一名身穿防護服的嫌犯十天內，在全市接連持槍搶劫。(市警提供)

一身穿防護服的嫌犯十天內在全市接連持槍搶劫，3日晚在曼哈頓上東城的一間熟食店內開槍店內近七旬員工，受害者頭部中槍、當場死亡，同晚該名嫌犯又北上到布朗士 區作案；警方表示，該人上月底曾於布碌崙 (布魯克林)下手，少數族裔社區成作案目標，目前仍在逃。

警方表示，3日晚11時30分左右，嫌犯走進了位於東81街和第三大道交匯處熟食店「Doana Gourmet Deli」，用槍指著一名顧客的頭，命令他趴在地上，把隨身物品都掏出來。

但後來，嫌犯將注意力轉向了櫃台後的67歲收銀員，先用槍托朝他頭部猛擊，然後朝商店後面走去，給了最初趴在地上的顧客逃跑的機會。

警方說， 嫌犯是在離開現場前開槍打死了這名收銀員，一槍打中頭部斃命；隨後走出商店，騎車逃逸；案發後進店的一名顧客發現了倒在血泊中收銀員的屍體，方才報案。

在此案發生後約30分鐘，同一名嫌犯用槍指著布朗士一雜貨店店員，並搶走了價值1000元的現金和商品；30歲店主卡西姆(Muaeen Qasem)表示，嫌犯一直說，「給我錢，給我全部的東西。」他拿走了「收銀機裡所有的錢」和「值錢的東西」，包括Advil和NyQuill等止疼類藥物。

據卡西姆說，槍手走前曾警告他說，「不要報警，如果你報警，我會來殺了你。」

警方目前正在對這幾起案件進行調查，並懷疑兇嫌已連續作案多起，最早可追溯到2月25日發生在布碌崙的一案，本月1日也有同一受害者描述了被身穿防護服的嫌犯搶劫的經歷，案件發生在少數族裔社區居多。