小房東抗議半年無果 遭欠租房客報復

小房東們表示盼望加快案件審理，圖為一小房東舉著「房屋法庭對小房東不公」的抗議牌。(記者高雲兒／攝影)

「我們知道沒什麼用，來這裡只是發洩一下」，日前數十名以華裔為主的小房東 聚在皇后區民事法院前舉牌抗議惡意欠租，他們表示抗議持續大半年，幾乎沒有任何反饋，案件審理仍然遙遙無期，甚至遭到房客報復；小房東們呼籲立法者和執法者能夠不再偏幫房客，加速案件審理，同時嚴打惡意拖欠租金 的「租霸」。

被不少租霸惡意利用的「緊急租金援助計畫」(ERAP)雖然已於去年12月終止，但是之前的案件仍待處理。遭欠租的林Henry表示，他於2021年提訴，直到半年後才上第一庭，而後租霸利用各種藉口推遲出庭，並在去年11月申請ERAP，因申請期間房屋法庭不能繼續審案的規定，案件徹底擱置，迄今已欠房租25個月，「而且租客 兩夫婦都是有正經工作的」。

小房東Ray表示，他房子內的租霸是在康州買了房子後，才在一年前搬走，且未結清房租。「而且信用在外州不受影響，照樣貸款買房」；Ray表示他和許多房東因為這次經歷，至今不敢將房屋出租。

而去年7月將位於李奇蒙丘(Richmond Hill)住宅二樓出租給一單身男租客的王燕玲，則因為他拒繳房租報警而遭到報復，「喝了酒在我家砸門，破壞家具，還把酒瓶子從二樓扔下來」。

王燕玲前後共報警十幾次卻不了了之，直到去年10月末，收到該租客威脅她和男友生命的短信後，警察決定採取措施逮捕，而後她提訴要求追租，但是到今年1月才開庭，租客未出庭，案件無法推進。

林Amy則稱，住在她位於木邊(Woodside)住宅中的租客，迄今為止已欠27個月的房租，且還肆意分租。2021年她提訴該租客，因為租客申請了ERAP，案件擱置兩年還未上庭。

該租客還因為林Amy提訴，肆意報復，將大堆垃圾扔到過道和後院，讓林Amy支付數次罰單；該租客更振振有詞說，疫情是華人帶來的，不願付房租，「現在我收房也收不回來，反而還要到處租房住。」

法院門口抗議的小房東們表示，他們自去年夏天開始，每周四都在皇后區民事法院前舉牌抗議示威，已經持續大半年，雖然也吸引了許多非華裔的小房東一起加入抗議，「但並無實際效用」，審案速度並未加快。

抗議的小房東表示主要訴求有四：加快案件審理；合理驅逐欠租半年以上的租客；嚴打有工資卻惡意欠租的房客；即使租客搬走，房東也有追租權利。

去年8月曾帶領小房東們拜訪多位民選官員的瓊方表示，當時的陳情正值議會休會期，她現在呼籲州議員站出來幫小房東解決「租霸」問題，維護憲法規定的財產私有權。