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小房東抗議半年無果 遭欠租房客報復

記者高雲兒／紐約報導
小房東們表示盼望加快案件審理，圖為一小房東舉著「房屋法庭對小房東不公」的抗議牌。(記者高雲兒／攝影)
小房東們表示盼望加快案件審理，圖為一小房東舉著「房屋法庭對小房東不公」的抗議牌。(記者高雲兒／攝影)

「我們知道沒什麼用，來這裡只是發洩一下」，日前數十名以華裔為主的小房東聚在皇后區民事法院前舉牌抗議惡意欠租，他們表示抗議持續大半年，幾乎沒有任何反饋，案件審理仍然遙遙無期，甚至遭到房客報復；小房東們呼籲立法者和執法者能夠不再偏幫房客，加速案件審理，同時嚴打惡意拖欠租金的「租霸」。

被不少租霸惡意利用的「緊急租金援助計畫」(ERAP)雖然已於去年12月終止，但是之前的案件仍待處理。遭欠租的林Henry表示，他於2021年提訴，直到半年後才上第一庭，而後租霸利用各種藉口推遲出庭，並在去年11月申請ERAP，因申請期間房屋法庭不能繼續審案的規定，案件徹底擱置，迄今已欠房租25個月，「而且租客兩夫婦都是有正經工作的」。

小房東Ray表示，他房子內的租霸是在康州買了房子後，才在一年前搬走，且未結清房租。「而且信用在外州不受影響，照樣貸款買房」；Ray表示他和許多房東因為這次經歷，至今不敢將房屋出租。

而去年7月將位於李奇蒙丘(Richmond Hill)住宅二樓出租給一單身男租客的王燕玲，則因為他拒繳房租報警而遭到報復，「喝了酒在我家砸門，破壞家具，還把酒瓶子從二樓扔下來」。

王燕玲前後共報警十幾次卻不了了之，直到去年10月末，收到該租客威脅她和男友生命的短信後，警察決定採取措施逮捕，而後她提訴要求追租，但是到今年1月才開庭，租客未出庭，案件無法推進。

林Amy則稱，住在她位於木邊(Woodside)住宅中的租客，迄今為止已欠27個月的房租，且還肆意分租。2021年她提訴該租客，因為租客申請了ERAP，案件擱置兩年還未上庭。

該租客還因為林Amy提訴，肆意報復，將大堆垃圾扔到過道和後院，讓林Amy支付數次罰單；該租客更振振有詞說，疫情是華人帶來的，不願付房租，「現在我收房也收不回來，反而還要到處租房住。」

法院門口抗議的小房東們表示，他們自去年夏天開始，每周四都在皇后區民事法院前舉牌抗議示威，已經持續大半年，雖然也吸引了許多非華裔的小房東一起加入抗議，「但並無實際效用」，審案速度並未加快。

抗議的小房東表示主要訴求有四：加快案件審理；合理驅逐欠租半年以上的租客；嚴打有工資卻惡意欠租的房客；即使租客搬走，房東也有追租權利。

去年8月曾帶領小房東們拜訪多位民選官員的瓊方表示，當時的陳情正值議會休會期，她現在呼籲州議員站出來幫小房東解決「租霸」問題，維護憲法規定的財產私有權。

她同時提及州長日前提出的「紐約住房協定」，雖允許房東出租地下室和車庫，但如果租客根本不交租，房東也無法獲利。

日前數十名以華裔為主的小房東聚集在皇后區民事法院前抗議。(記者高雲兒／攝影)
日前數十名以華裔為主的小房東聚集在皇后區民事法院前抗議。(記者高雲兒／攝影)
王燕玲稱因報警驅逐欠租租客，租客短信威脅「殺了她和她男友」。(記者高雲兒／攝影)
王燕玲稱因報警驅逐欠租租客，租客短信威脅「殺了她和她男友」。(記者高雲兒／攝影)
林Amy稱租客因報復她提訴，將大堆垃圾扔在路上，讓林Amy支付數次罰單。(林Am...
林Amy稱租客因報復她提訴，將大堆垃圾扔在路上，讓林Amy支付數次罰單。(林Amy提供)

房東 租客 租金

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