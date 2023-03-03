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涉開車運送400磅大麻 2法拉盛華男新州被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛2名華人男子，近日因涉嫌開車運毒，在新州遭逮捕。(美聯社)
法拉盛2名華人男子，近日因涉嫌開車運毒，在新州遭逮捕。(美聯社)

報住在皇后區法拉盛的兩名華人男子，近日因涉嫌開車運毒，被警方在新州遭攔截逮捕，控意圖運輸大麻罪。不久前，同樣有來自皇后區的華人團夥，在當地因運輸大麻被捕。

根據新州檢方，本月1日，在一起毒品調查案中，新州博根郡(Bergen County)檢察官辦公室毒品特別工作組，攔下一輛行經該郡的車輛並進行搜查，車內的兩名男子沈文崚(Shen Wenleng，音譯，下同)以及金無松(Jin Wusong)，涉嫌運送400磅大麻。

據悉，兩名被告無業，分別在1994年以及1992年出生，二人均報住在皇后區法拉盛的159街，當場被捕，被控一級持有及意圖運輸大麻罪，目前被關押在博根郡看守所等待法院過堂。

上個月，同樣是來自皇后區的五名華人男子，因在新州博根郡的四輛汽車及一儲物單元內，涉嫌藏有1100多磅大麻以及50多磅四氫大麻酚(THC)產品，被新州警方緝毒組逮捕控罪。該郡的檢察官穆瑟拉(Mark Musella)表示，這些華人涉嫌在新州李堡市(Fort Lee)及周邊地區，參與大量非法運輸大麻。

大麻 新州 皇后區

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