法拉盛亞裔男被持槍劫走賓士車 警緝3嫌

嫌犯作案照片。(市警局提供)

本報此前報導，三名劫匪近日持槍搶劫，劫走一名亞裔男子的賓士(Mercedes-Benz，或譯奔馳)汽車 ，市警2月28日公布嫌犯作案照片及錄像，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，19日清晨5時35分，一名40歲亞裔男子坐在他的2020年款白色賓士轎車內，當時，車停在法拉盛 三福大道(Sanford Ave.)132-03號前，並未熄火，三名陌生男子駕著一輛白色汽車，將車停在受害人的汽車後。

隨後，其中二人下車，接近受害人的車並亮槍威脅，逼他下車後，開他的車逃逸，同夥則駕駛原先的白色汽車跟在被搶車輛後方。受害人的手機 及信用卡均在車內。過程中無人受傷。警方表示，三名男嫌據信20多歲，所駕駛的白色汽車，車頂、輪圈、油箱蓋為黑色。

包括法拉盛的109分局轄區，搶劫案仍在飆升，其中偷車案及青少年犯罪受矚目。上月14日及15日，警方也分別在法拉盛破獲兩起持槍搶劫案，嫌犯均在19歲至21歲之間。

知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。