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布碌崙華裔姊弟耆老過馬路被貨車撞 1重傷1輕傷

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙兩名華裔耆老遭大貨車撞傷。(取自推特)
布碌崙兩名華裔耆老遭大貨車撞傷。(取自推特)

布碌崙(布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)日前發生一起嚴重車禍，兩名華裔男女耆老過馬路時，遭大型貨車撞及，老婦傷勢嚴重，所幸無性命危險；警方已對肇事司機控罪，涉嫌未禮讓行人。

車禍發生於2月23日中午12時左右，在大西洋大道(Atlantic Ave)交布碌崙大道(Brooklyn Ave)處，被撞的是一對華裔姊弟，79歲的麥翠蘭和74歲的甄雄。警方透露，兩人在附近的超市購物，返家途中各推著手推車，過馬路時被貨車撞及。

初步調查顯示，貨車停車時已壓到斑馬線上，兩老一前一後繞到貨車前過馬路，貨車司機未看見在過馬路的麥翠蘭，於是在甄雄走後便踩油門，結果老婦被捲入車底；兩人隨後均送國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療，甄雄當晚出院，麥翠蘭傷重留院觀察，相信無性命危險。

兩名華裔長者遭大型貨車撞及。(取自推特)
兩名華裔長者遭大型貨車撞及。(取自推特)

監控錄像顯示，貨車司機當時見甄雄走過，曾嫌他走太慢按了一聲喇叭，甚至一度滑行，想讓他走快些；他走到對街後，便踩油門加速離開，但因車身太高，可能沒看見另一人。

傷者為台山人，引起台山僑團關注，美國沖蔞同鄉總會主席麥德森指，司機未禮讓行人，應承擔責任。

案發後，市警79分局未立即逮捕司機或控罪，調查數日後，更改報告，對司機提控；警方也提醒，過馬路若遇上大卡車，一定多加注意，若看不到司機，對方也看不到你。

這番話在網上卻引起部分網友不滿，認為警方在這起車禍中，似乎將錯誤怪罪於路人，指警方應正視問題的源頭，司機開車要全神貫注；居民也說，該處一直是危險路口，市府應進行道路改善。

車禍 布碌崙 華裔

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