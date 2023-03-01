華埠劫車頻發 華人被暴力拖出車外

華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 近日連發劫車案件，均為團夥持槍暴力將受害者拖出車外；一名華人車主駕駛奧迪Q7在怡東樓前遭劫持，嫌犯逃逸，之後的案件警方也認為是同一夥人所為；提醒民眾注意安全，歹徒可能再次下手。

警方表示，第一起案件發生在2月25日晚11時左右，在東百老匯 88號的怡東樓舊址前，華男車主駕駛一輛白色的奧迪Q7在路邊等人；隨後兩名非洲裔男子接近，亮出手槍威脅受害者啟動車輛，之後將他拽出車外，開車駛離現場。

27日晚同一地點，晚約12時左右，一電召車車主遭四名非洲裔男子暴力毆打後拖出車外；警方表示，這兩起案件很可能是同一夥人所為，但目前未逮捕任何人，提醒民眾留意可疑人員，即使坐在車內也需鎖好車門。

五分局表示，該區域近期還常發生，車主在路邊停車但未鎖車而遭盜竊的案件，提醒民眾不要把貴重物品或手提包放在車內，即使只離開幾分鐘。市警數據顯示，市警五分局轄區今年與車輛相關的重竊案比去年上升250%；下東城市警七分局則增17%。

知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。