獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 近日連發數起劫車案件，嫌犯均已團夥為單位尋找目標下手，持槍暴力將受害者拖出車外；一名華人 車主駕駛奧迪Q7在怡東樓前遭劫持，嫌犯作案後逃逸，之後的案件警方也認為是同一夥人所為；提醒民眾在案發地附近注意安全，在嫌犯未逮捕前，可能會再次下手作案。

警方表示，第一起案件發生在25日晚11時左右，在東百老匯88號的怡東樓舊址前，一名男華人車主駕駛一輛白色的奧迪Q7在路邊等人；隨後兩名非洲裔男子接近，亮出手槍威脅受害者啟動車輛，受害者照做後二嫌犯暴力將其拽出車外，開車駛離現場。

27日晚同一地點，晚上約12時左右，一電召車車主遭四名非洲裔男子暴力毆打後拖出車外；警方表示，這兩起案件很可能是同一夥人所為，但目前仍未逮捕任何人，提醒在周圍的民眾留意可疑人員，開車出行即使坐在車內也需鎖好門窗，以免發生緊急狀況。

五分局表示，除此之外，該區域近期還常發生，車主在路邊停車但未鎖好車而遭盜竊的案件，再次提醒民眾不要把貴重物品或手提包放在車內，即使只離開幾分鐘，嫌犯也有下手作案的先機。

根據市警數據顯示，轄區市警五分局今年為止與機動車相關的重竊案比去年上漲了250%；下東城市警七分局則上漲了17%。

警方呼籲民眾，若有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。