我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章瑩穎失蹤已6年 父親「為了生活」開始直播帶貨

拜登將提名蘇維思接任勞工部長

獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

記者張晨／紐約即時報導
華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)
華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠近日連發數起劫車案件，嫌犯均已團夥為單位尋找目標下手，持槍暴力將受害者拖出車外；一名華人車主駕駛奧迪Q7在怡東樓前遭劫持，嫌犯作案後逃逸，之後的案件警方也認為是同一夥人所為；提醒民眾在案發地附近注意安全，在嫌犯未逮捕前，可能會再次下手作案。

警方表示，第一起案件發生在25日晚11時左右，在東百老匯88號的怡東樓舊址前，一名男華人車主駕駛一輛白色的奧迪Q7在路邊等人；隨後兩名非洲裔男子接近，亮出手槍威脅受害者啟動車輛，受害者照做後二嫌犯暴力將其拽出車外，開車駛離現場。

27日晚同一地點，晚上約12時左右，一電召車車主遭四名非洲裔男子暴力毆打後拖出車外；警方表示，這兩起案件很可能是同一夥人所為，但目前仍未逮捕任何人，提醒在周圍的民眾留意可疑人員，開車出行即使坐在車內也需鎖好門窗，以免發生緊急狀況。

五分局表示，除此之外，該區域近期還常發生，車主在路邊停車但未鎖好車而遭盜竊的案件，再次提醒民眾不要把貴重物品或手提包放在車內，即使只離開幾分鐘，嫌犯也有下手作案的先機。

根據市警數據顯示，轄區市警五分局今年為止與機動車相關的重竊案比去年上漲了250%；下東城市警七分局則上漲了17%。

警方呼籲民眾，若有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 華人 華埠

上一則

紐約州府擬漲市大州大學費 學生叫苦 校方支持

下一則

FTX第3位高管認罪 技術主管面臨75年監禁

延伸閱讀

芝市級選舉今登場 華埠投票所2成選民跑錯地點

芝市級選舉今登場 華埠投票所2成選民跑錯地點
男非法持槍被逮 家中驚見彈藥庫

男非法持槍被逮 家中驚見彈藥庫
華埠大聯盟創會就職 僑團政要雲集

華埠大聯盟創會就職 僑團政要雲集
交通攔檢查獲南加男子非法持槍 住家更是武器彈藥庫

交通攔檢查獲南加男子非法持槍 住家更是武器彈藥庫
持槍團夥5天7連搶 中餐館也遭殃

持槍團夥5天7連搶 中餐館也遭殃

熱門新聞

圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
(市警局提供)

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

2023-02-23 13:00
攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警察反稱受害者挑事

2023-02-24 12:52
法拉盛珠寶店被搶，現場滿目瘡痍。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀

2023-02-24 07:46
一群少年在J線列車上奔跑，而此時的列車正駛於高架橋之上。(視頻截圖)

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

2023-02-23 07:31
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40

超人氣

更多 >
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸
蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通