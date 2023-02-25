二成槍擊案與毒品有關 紐約市警調百名警察緝毒巡邏

紐約市警總探長西格調百名警察緝毒巡邏。(記者張晨/攝影)

為防止街頭販毒活動演變為暴力衝突甚至致死槍案，紐約市警總探長西格(James Essig)表示，為回應各社區連續不斷的投訴，已調動 125 名警察 進行緝毒巡邏，以加強打擊「猖獗的露天販毒活動」的力度；曼哈頓中城時報廣場商圈以及布碌崙(布魯克林)部分地區成為重點地區。

西格表示，此次緝毒任務目標為釣魚執法，讓警員扮成購買者以拿到實質證據，指控嫌犯入獄；即使只是將嫌犯短暫關押，警方也會進行較低級別的逮捕，絕不姑息。

此外，西格指出，警方希望對毒品 交易採取更主動的方式，由此來遏制槍擊 案的發生——因為非法毒品交易中的許多人都持有武器。

「無論地區檢察官決定起訴與否，我們的工作就是讓嫌犯離開街頭並讓他們感受到執法壓力。」西格說，他們不能就明目張膽的站在街角，手裡拿著槍販毒。

毒販被抓到向吸毒者販毒的次數太多了，最後都以持有毒品甚至行為不檢為由進行辯護，西格表示，最近幾個月大約二成的槍擊案與毒品有關，嫌犯街上公開高談闊論可卡因、芬太尼、海洛因，販賣並攜帶武器，這導致了槍擊案的發生。

布朗士的22歲男子西比(Idrissa Siby)9日在西44街交第八大道處遭人槍擊身亡，警方稱，這起與毒品有關的槍擊案涉及數名嫌犯。 一人於本周在新澤西被捕。

西格指出，由10名緝毒警察組成的小組將重點關注民眾抱怨的熱點地區，包括皇后求牙買加(Jamaica)、布碌崙東紐約(East New York)和東弗萊布許(East Flatbush)。