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紐約曼哈頓蘇活區連發兩起仇恨犯罪 女子縱火險燒餐廳

記者張晨／紐約即時報導
在蘇活區猶太宣教車外塗鴉的男嫌。(市警提供)
在蘇活區猶太宣教車外塗鴉的男嫌。(市警提供)

曼哈頓下城市警一分局轄區接連發生兩起仇恨犯罪，一人在卡車上塗鴉，另一人則在餐廳外縱火，險些釀成火災；市警經過調查，定性案件為仇恨犯罪，並交由市警仇恨犯罪小組(The hate crimes task force)處理；現公布嫌犯體貌特徵，徵詢線索以破案。

警方表示，20日晚在蘇活區的一家法國餐廳外，一面同性戀彩虹旗被一名女子點燃，涉嫌仇恨犯罪；視頻顯示，凌晨1時35分，一位梳著紅色馬尾辮的縱火女子從一輛白色SUV的副駕駛座走了出來，用打火機點燃了旗子，然後乘坐同一輛車離開。

這家位於麥克道格爾街(MacDougal St.)交王子街(Prince St.)附近的小王子餐廳(Little Prince)當晚已經關門，但仍有工作人員在店中；消防隊員花了大約半個小時才撲滅了大火，火勢蔓延到餐館前的遮陽篷，上面掛著鮮花，濃煙滾滾。

另一起仇恨犯罪案也發生在王子街上，在王子街和百老匯大街交界處的一輛移動猶太教卡車上，一名男子在車上塗「巴勒斯坦」(Palestine)字；這輛卡車去年10月被人在上面寫了同樣的字樣，但警方沒有把這兩起案件聯繫起來。

根據市警最新數據，今年全市範圍內的仇恨犯罪報告與去年相比大幅下降——截至本月12日，已有39人向市警報告了與偏見有關的犯罪，這比去年同期的69起減少了43.5%。

警方呼籲民眾，若看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

小王子餐廳外燒掉同性彩虹旗的紅髮女嫌。(市警提供)
小王子餐廳外燒掉同性彩虹旗的紅髮女嫌。(市警提供)

仇恨犯罪 手機 縱火

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