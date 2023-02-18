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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

華社偷包裹慣犯 西語男被猶太民安隊「攔捕」

記者顏潔恩／紐約報導
一名西語裔慣犯17日在猶太民安隊的介入下，被警方逮捕。(讀者提供)
一名西語裔慣犯17日在猶太民安隊的介入下，被警方逮捕。(讀者提供)

一名在布碌崙(布魯克林)8大道及周邊社區專門盜竊郵件和包裹的男子，17日在猶太民安隊的攔截下被警方逮捕，身上搜刮出不少屬於華人的包裹；居住在當地的華裔社區領袖呼籲華人效仿猶太居民，若遭遇盜竊、或是看見社區可疑人物，應積極報案，動員社區民眾一起來保護社區。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，17日上午一名西語裔男子出沒在波羅園(Borough Park)的福哈明頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)交40街一帶，行蹤可疑，隨後剛好被一名正在巡邏的猶太民安隊隊員撞見，他專門在住家門前徘徊盜竊包裹。

據該隊員指出，此人並非首次犯案，過去也盜竊過很多居民來不及接收的包裹，引起民安隊的注意；這次逮個正著，隊員立即召來三、四部巡邏車救應，不久後趕來的第66分局警員也順利將人逮捕，連人帶贓物帶回警局調查。

居住在附近的黃啟旺也碰巧撞見這一幕，他表示竊賊盜取的包裹上不少是華人的名字，他本身也是苦主，上個月從亞馬遜訂購的貨品，送來時無人應門，擺在門口不出一陣子遭人盜走；他也稱讚猶太民安隊的辦事果斷和效率，該群體非常團結，大家都願意站出來維護社區，反倒相似的事件出現在華社時，華人較多是袖手旁觀，很少會介入，「這就是觀念的不同。」

他強調，郵件和包裹盜竊雖不是傷天害理，可會延伸出身分盜竊、金融詐騙等犯罪，並且對整個社區的風氣也會造成不良影響，千萬不可輕視。

華人 猶太 布碌崙

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