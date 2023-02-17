開貨車衝撞行人1死7傷 警：嫌犯蘇文非首次威脅自殺

蘇文14日接受審訊後被押出警局。(美聯社)

華裔 蘇文(Weng Sor)在布碌崙 (布魯克林)開著U-Haul貨車瘋狂衝撞行人，致一死七傷。警方指，他2015年曾因在家中用刀刺傷兄弟，被判入獄。拉斯維加斯警方的報告詳述案件經過。

在駕車到紐約之前，蘇文在拉斯維加斯和他母親一起生活，2015年，他的兄弟也與兩人同住，蘇文每天都回家吃飯。警方稱，10月23日，蘇文的母親到屋外查看郵件時，兄弟倆可能因為蘇文遺忘在家中的一把折刀發生爭執，升級成鬥毆，蘇文用拳頭打對方頭部，接著又用刀子連刺身體。

母親回到屋內，見蘇文手裡拿著一把刀，另一人全身是血，馬上報警。蘇文徒步逃出屋外。20分鐘後，接到母親電話指警察 已趕到，於是決定自首。

警員告訴蘇文，要他回到事發處，說明事件經過。蘇文同意回家，當警員靠近他時，他右手拿出一把四吋長的銀色折刀，並用左手指著自己的腦袋。他最後把折刀扔在地上，被帶上手銬。

當時的法庭紀錄顯示，「蘇文罹患不知名的精神疾病，並因此服用藥物」。等待審判期間，蘇文又因為另一起毆人案件遭起訴，法官判處蘇文三年監禁。蘇文最終服刑16個月。