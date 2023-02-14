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曼哈頓華埠菸店劫案 員工遭潑化學液體 嫌專搶大麻製品

記者張晨／紐約即時報導
華埠菸店劫案，員工被潑化學液體，嫌犯專搶大麻製品。(記者張晨/攝影)
華埠菸店劫案，員工被潑化學液體，嫌犯專搶大麻製品。(記者張晨/攝影)

大麻合法化後，即使合規店面開門迎客，但非法店鋪仍林立，不但造成周圍犯罪問題加劇且執法打擊難；曼哈頓華埠及小義大利交匯地區一家菸店日前發生劫案，兩名嫌犯先朝店內員工潑灑不明化學液體，隨後搶劫大麻製品逃離；市警公布嫌犯體貌，徵詢線索破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在2日下午5時20分，兩名嫌犯進入位於喜士打街(Hester St.)174號的Smokers Paradise菸店，其中一人朝27歲的男店員臉上潑灑了不明液體後，搶走兩罐大麻逃逸，商品總價約300元左右；二人沿著喜士打街進入勿街然後向東逃逸，受害者拒絕在現場接受醫療救治。

Smokers Paradise的前身是一家備受喜愛的亞裔甜品店「Bibble & Sip」，但在疫情中關門，目前曼哈頓僅剩中城一家老店，華埠分店關閉後，將地址遷往了皇后區。

日前地威臣街(Division St.)交包厘街口的空店變成一家外觀全為玻璃的菸店，售賣CBD大麻製品和吸食器皿等。

根據市警說法，目前還沒有法律規定嚴懲無證商販及店鋪售賣大麻類產品，相反警察一直以來只能根據公眾妨擾罪法(Public Nuisance) ，但這一過程需要冗長的法庭程序，可能會持續數月，直到店鋪被勒令關閉，失去了即刻整頓的意義。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠菸店劫案，員工被潑化學液體，嫌犯專搶大麻製品。(記者張晨/攝影)
華埠菸店劫案，員工被潑化學液體，嫌犯專搶大麻製品。(記者張晨/攝影)

大麻合法化 華埠 曼哈頓

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