賣槍毒給臥底 等待量刑期間再犯 華男判囚逾十年

皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)近日宣布，法拉盛 一華人男子，因向臥底人員出售毒品 及槍枝，被判七年半的監禁。他在等待此案量刑期間，因非法持有槍枝而再次被捕，被判一年四個月至四年監禁，兩項判決將同時執行。

根據檢方文件，2021年2月，報住法拉盛友聯街的37歲男子林仁山(Renshan Lin，音譯)，向一名臥底警探出售了27.663克安非他命(methamphetamine)。同年3月，他又向臥底出售14.043克。一周後，向臥底出售一把.38口徑的半自動手槍和八發子彈，這把槍的序號被抹去。同年5月，他在法拉盛被捕，當時，執法人員從他的身上搜出0.917盎司的毒品。

去年9月，林仁山認罪一項四級非法持有管控物質、一項二級非法持武罪，而在等待量刑期間，他因在背包內藏一支已經上膛的.22口徑的貝雷塔(Beretta)手槍再次被捕，被控二級非法持武，去年11月認罪。

本月7日，在皇后區高等法院，林仁山被判七年半的監禁和四年的獄後監管。11日又被判處額外的一年四個月至四年監禁，兩項判決將同時執行。