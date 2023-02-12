班森賀身分盜竊猖獗 華人頻受害

8大道州眾議員鄭永佳日前舉辦講座，發現近百名華人成身分盜竊的受害者。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道 近來發生上百起華人身分盜竊案件，華人眾多的班森賀也是相關犯罪的熱點地區；一名華男 先後兩次報警，警局雖有紀錄華男為身分盜竊受害者，但兩周後不法分子仍得以盜用身分買新車，欠下數萬元貸款 。

62分局紀錄顯示，居住在21大道的一名50歲陳姓男子於上個月底第一次報案指身分遭盜用，而就在報案後兩周，陳男發現有人冒充他，買了一部全新的Lexus GX460轎車，並收到由銀行發出一張7萬多元的貸款收據，陳男於是再報案，目前警方正在調查，未有新進展。

班森賀近來也發生多起因身分盜竊導致銀行積蓄被盜走的案件，一名65歲的華婦日前報警，表示設在國泰銀行(Cathay Bank)的帳戶被人兩次轉走金額，歹徒在位於8大道5402號分行的自動提款機(ATM)提現，總共損失1000元；另名75歲華翁則指，有人非法取得他PNC銀行(PNC Bank)開出的支票，將原本的157元改成1350元，並在銀行分行兌現。

另一起案件，33歲華男表示，上月25日接到一名自稱是美國銀行(Bank of America)代表的男子打來電話，通知他其帳戶遭入侵，信息恐洩漏；受害者回應未在該銀行有帳戶，但對方堅持叫他撥電給匯款服務Zelle的一名管理人員。

受害者撥通電話後，對方表示他的Zelle帳戶信息已被曝光，需電匯一筆1950元的款項方能解決問題；情急之下受害者照做，把錢轉走後再回撥對方的電話時，再也聯繫不上。