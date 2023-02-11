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半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

班森賀華婦全家外出用餐2小時 家中遭洗劫

記者顏潔恩／紐約報導
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生入室盜竊案，一名華裔婦女與家人外出用餐時，家中遭劫匪洗劫價值數百元的珠寶，隔壁的華人鄰居也遭殃；受害屋主10日表示，人數不明的嫌犯從二樓窗口爬入，進到孫子的房間後在屋內行竊，所幸案發時無人在家。

家住在班森賀本臣大道(Benson Avenue)的陳姓華婦表示，平時很少外出吃飯，但2月4日立春當天，一家人心血來潮決定出門；當時大約在下午5時30分許出門，短短兩個小時內住處就遭人行竊， 竊賊從她的房間內搜出一袋裝著戒指、玉鐲的袋子，價值數百元。

陳女士指出，家中有安裝監控器以及警報器，案發後才發現監控錄像壞了，沒有拍攝到嫌犯的模樣，所以也不確定犯案人數；竊賊從二樓的窗戶進入，一開始警報器未探測到，不知道多久以後進入陳女士的房間，竊賊應該是觸到警報器才響起。

剛好用完餐在回家的路上，陳女士的兒子接到警報器公司打來的電話，通知家中異狀；他們也索性直接在車內便報警，抵達家門前時擔心竊賊還在裡頭，不敢貿然直接回屋，直到警方確定竊賊已離開後，才敢進入家門查看狀況。

陳女士說，一家人回屋後，發現孫子房間的窗戶被打開，確定竊賊行竊動線，事後想起還好家裡沒人，否則也不知道竊賊是否持有武器；她說，隔壁華人鄰居同一時間也不在家，碰巧在62分局警員到場時返家，一打開門才發現家裡也失竊，物品遭亂翻。

目前嫌犯仍在逃，警方呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密；民眾若在社區發現不尋常情況，也應立即報警。

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