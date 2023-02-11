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紐約客談／支票盜竊花樣百出 防不勝防

紐約客談

近月支票詐欺以及盜竊案在華人社區及全市乃至全國頻發，竊賊也不斷更新作案手法，形式令人防不勝防。

郵寄支票的民眾，不僅要使用防詐欺、力透紙背的原子筆，注意信封窗口不易過大暴露支票一角，不能在夜色中投信，也需要聽到信投入後「砰」地一聲響，防止信件黏連在郵箱入口或邊緣又被「釣」出，待到郵局支信時，又要祈禱其中接觸信件的十幾位郵政局員工，皆兩手清白。

等收到支票被兌現的通知之時，還要查看收件人是否已遭貍貓換太子，而如果不幸遭遇盜竊，還要在警局與銀行兩邊周旋。

有時，銀行不願開具盜竊證明，乃至警方無法取證調查，或銀行內部調查時，又得出「無需調整」(no adjustment is necessary)、讓人如同一拳打在棉花般的令人如此使不出力的最終結論。

通常，支票盜竊和詐欺相關罪案，逮捕率十分之低。支票抬頭遭清洗，可能存入海外帳號，不易追蹤，也可能存入一個偽造身分的帳號，不見源頭。

實現電子支票兌現的背後，竊賊更是不易被銀行監控攝像頭捕捉到半分身影。警方與銀行之間也很難說有有利破案的協作。

一切狀若法制及標轉化的制度背後，每個環節卻都潛藏系統性的漏洞和不足。有時更需要「上訪」議員與地檢處，最初拒絕索償的銀行，才會屈服於確鑿的證據以及公共性的施壓。

支票盜竊只能說是防不勝防，就連美國郵政局犯罪調查組監察員也說，罪犯們精通科技，為組織團伙幹活，能熟練對抗執法部門的技術。這樣的「棋高一著」，也許只有完全不使用支票，才得以防制。

支票 詐欺 美國郵政

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