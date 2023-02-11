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皇后區屢傳車被砸 華人忍無可忍報警

記者高雲兒／紐約報導
兩輛9日晚停在布斯紀念大道的車被砸，其中一輛損失600元現金和一部手機。 (記者高雲兒／攝影)
兩輛9日晚停在布斯紀念大道的車被砸，其中一輛損失600元現金和一部手機。 (記者高雲兒／攝影)

皇后區凱辛納公園(Kissena Park)一帶，10日又有車主發現多輛汽車車窗被砸，其中一位損失600元現金和手機華人車主表示自己已多次被砸車，誤工費和修車費達到上千，忍無可忍決定報警，希望獲得當局重視，整治區域治安。

張中車內一片狼籍。 (記者高雲兒／攝影)
張中車內一片狼籍。 (記者高雲兒／攝影)

被砸的華人車主張中10日接受本報採訪時表示，9日晚上他將車輛停在58路，10日早上7時準備出工時，發現左側車玻璃已被砸；停在同一條路上的另外三輛車，車窗也同樣被砸。

10日有車主發現，停在凱辛納公園附近58路的車窗遭人砸破。(記者高雲兒／攝影)
10日有車主發現，停在凱辛納公園附近58路的車窗遭人砸破。(記者高雲兒／攝影)

除了58路附近的四台車輛受害，10日早將車停在布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)的兩名車主也發生自己的車窗被砸，其中一名車主放在車內的600元現金和一台手機則不翼而飛；當天在公園一帶，還有不少車輛的車窗也遭人砸破。

張中的車玻璃被砸，地上全是碎玻璃。(記者高雲兒／攝影)
張中的車玻璃被砸，地上全是碎玻璃。(記者高雲兒／攝影)

張中表示，這已經是連續三個月的第三次，第一次發生在去年11月底，當時的他將車停在142街，不但車玻璃被砸，連車的後照鏡也被偷走；第二次發生在上個月，除了張中自己的車，太太的車也同樣被砸；張中憤怒的表示，他住在該社區17年，前16年從來沒有這樣的經歷，「我現在一點安全感都沒有了」。

陳茱莉的車玻璃被砸，碎玻璃散落車內。 (記者高雲兒／攝影)
陳茱莉的車玻璃被砸，碎玻璃散落車內。 (記者高雲兒／攝影)

張中的鄰居、受害車主陳茱莉也表示，停車在路邊就是為了省停車費，「現在換車窗要花300到600元，一天工錢只有200元左右，除了賠錢修車，為了車窗被砸，一整天耗在這裡什麼都不能做。」

張中說，自己前後三次被砸車窗，包括修車還有誤工費，損失高達2000元以上；所幸張中表示，車內物品雖然都有被翻動的痕跡，但因沒有貴重物品，並沒有額外損失。

張中表示，前兩次車窗被砸他都沒有報警，「因為沒有損失，就算報案，警方也不會重視」，但多次遭砸車窗後，張中等人決定不再忍氣吞聲；陳茉莉說：「大家都說華裔好欺負，被砸了也不出聲，我們現在必須出聲，要讓這些罪犯知道，犯罪的後果。」

砸車窗的嫌疑人已被附近住家監視器拍下，目前已交由警方調查。

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