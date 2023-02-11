布碌崙失聯半年華女 疑生活受挫有精神狀況

王女與家人失聯數月，雙親憂心女兒情況。圖為羊頭灣華社。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華裔女博士王女士與中國的家人失聯數月，急得父母找上華人 社團、華文媒體尋人，發現她仍住在最後已知地址，但疑似有精神狀況，拒絕與家人聯繫；王家透露，女兒經歷婚姻失敗、就業 挫折，造成心理障礙，王母將嘗試申請來美簽證 ，希望親眼見到女兒平安無事。

40多歲的王女士是四川人，在中國本科和碩士畢業後，於紐約州立大學完成博士學位，曾在多家診所工作；她在新冠疫情爆發前的2019年底失業，2020年曾回國半年，在與羊頭灣華社的華人房東租屋六年，向來按時交租。

位於中國的80多歲父母日前告訴本報記者，在斷聯以前和女兒每天都會通話，感覺她狀況不錯、有說有笑，不料從去年8月12日開始突然失去音訊，不回短信也不接電話，令兩老非常擔憂；王媽媽表示，可能婚姻的失敗、加上對學習的重視導致過度封閉，日積月累下形成心理障礙。

同為四川人的前夫比王女士還要早來到美國，她當時為了諮詢美國大學的事而聯繫對方，兩人在網上聊得投緣開始網戀，她抵達紐約後兩人很快便註冊結婚。

根據王女士父母表示，三年多的婚姻裡女兒屢遭精神上的折磨，酗酒的前夫會在外到深更半夜才回家，後來還失業成日無所事事，讓女兒的生活很不安寧，在一番拉扯後，終於順著女兒的意願離婚，她當時還曾向母親透露為此得了輕度抑鬱。

王母說，女兒學習認真，在讀博士及考取執照時都是一心一意，把自己關在自律的環境中、拒絕對外交流，畢業之後一段時間也經歷就業挫折，綜合情況令她失去社交生活，變得愈加封閉；女兒前些年回鄉時也出現反常，王母察覺她雙眼無神、總在廁所裡自言自語，期間她去考駕照時，曾接觸一些朋友變得開朗，兩老於是沒再擔憂，直到去年她突然失聯。

想到女兒的情況，王母哭訴道，已在想辦法申請來美簽證，儘管身體不太好，但還是希望親眼看到女兒平安無事；「第一步是讓我們知道女兒還活著，第二步希望她在他鄉能正常地活著、甚至工作」，王家目前也已找上美國川渝同鄉會總商會求助，表示非常感激。

針對王家希望好心人能登門拜訪讓王女士開門，該會則擔憂過激的做法會弄巧反拙，目前將通過各種渠道收集關於王女生的相關線索，嘗試用愛心盡力化解問題，將與王家配合。