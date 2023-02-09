自稱老主顧…蒙面男闖手機店砸搶 華人老闆險遭割喉

四名劫匪蒙面進入華人手機店行搶。(記者張晨／翻攝)

曼哈頓下東城市警七分局轄區近日發生一起暴力劫案，疑似青少年的四名嫌犯蒙面進入華人手機 店，砸搶店內手機、智能手表數十台，價值逾萬元；嫌犯持刀鎖喉威脅，受害者個人財物、信用卡 等也被搶走；市警8日公布嫌犯照片，尋求線報。

警方表示，案件發生在2日下午4時許，四名男嫌進入位於克林頓街(Clinton St.)一家手機店，兩人強行衝入櫃台，持刀抵住男店主的喉嚨，索要財物；隨後並從其身上拿走錢包、鑰匙和手機等，另一人用錘子砸碎陳列櫃，拿走各種電子產品，帶著總價值約1萬2000元的贓物和現金逃逸；所幸無人受傷。

店主李先生表示，自經營該店數年從未經歷過如此暴力搶劫，險些遭人割喉；他回憶，當天幾個人先佯裝進店購物，但都帶著口罩和滑雪面罩；其中一人聲稱，「是店內老主顧。」

他沒有在意，看不清對方面容的情況下，只能耐著性子問他們需要什麼服務，其中一人直接衝入櫃台，拔出一把刀架在他的脖子上，威脅交出值錢物品，同夥則在店內砸搶。

櫃台內的28部蘋果 手機和蘋果智慧手表全被搶走，他的手機、錢包內500元現金和幾張信用卡也被搶；損失金額粗估逾萬元。警方8日公布其中一嫌犯正面照，經店家確認，該男就是主謀。