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自稱老主顧…蒙面男闖手機店砸搶 華人老闆險遭割喉

記者張晨／紐約報導
四名劫匪蒙面進入華人手機店行搶。(記者張晨／翻攝)
四名劫匪蒙面進入華人手機店行搶。(記者張晨／翻攝)

曼哈頓下東城市警七分局轄區近日發生一起暴力劫案，疑似青少年的四名嫌犯蒙面進入華人手機店，砸搶店內手機、智能手表數十台，價值逾萬元；嫌犯持刀鎖喉威脅，受害者個人財物、信用卡等也被搶走；市警8日公布嫌犯照片，尋求線報。

警方表示，案件發生在2日下午4時許，四名男嫌進入位於克林頓街(Clinton St.)一家手機店，兩人強行衝入櫃台，持刀抵住男店主的喉嚨，索要財物；隨後並從其身上拿走錢包、鑰匙和手機等，另一人用錘子砸碎陳列櫃，拿走各種電子產品，帶著總價值約1萬2000元的贓物和現金逃逸；所幸無人受傷。

店主李先生表示，自經營該店數年從未經歷過如此暴力搶劫，險些遭人割喉；他回憶，當天幾個人先佯裝進店購物，但都帶著口罩和滑雪面罩；其中一人聲稱，「是店內老主顧。」

他沒有在意，看不清對方面容的情況下，只能耐著性子問他們需要什麼服務，其中一人直接衝入櫃台，拔出一把刀架在他的脖子上，威脅交出值錢物品，同夥則在店內砸搶。

櫃台內的28部蘋果手機和蘋果智慧手表全被搶走，他的手機、錢包內500元現金和幾張信用卡也被搶；損失金額粗估逾萬元。警方8日公布其中一嫌犯正面照，經店家確認，該男就是主謀。

警方呼籲民眾，若看到圖中特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

圖為涉案歹徒。(市警提供)
圖為涉案歹徒。(市警提供)

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