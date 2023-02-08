獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失過萬

曼哈頓下東城手機店遭砸搶，華人老闆險被持刀割喉，損失過萬。(市警提供)

曼哈頓下東城市警七分局轄區近日發生一起暴力劫案，疑似青少年的四名嫌犯蒙面進店，華人手機 店老闆遭人砸搶店內手機、智能手錶數十台，價值過萬；嫌犯更架刀鎖喉威脅，受害者個人財物、信用卡 等也被搶走；市警8日公布嫌犯體貌整體，征詢線索以破案。

警方表示，案件發生在2日晚約下午4時許，四名男嫌犯進入了位於克林頓街(Clinton St.)100號的Stop N Fix iPhone Repair手機店，兩人強行擠到櫃台後，持刀抵住了男店主的喉嚨，索要財物；隨後從受害者身上拿走了錢包、鑰匙和手機等物，另一人用錘子砸碎了一個陳列櫃，拿走了各種電子產品，帶著總價值約為1萬2000元的贓物和現金逃逸；所幸並無人員受傷。

（影音：市警提供）

店主李先生表示，自己經營該店數年從未經歷過如此暴力搶劫，險些遭人割喉；他回憶，當天幾個人先佯裝進店購物，但幾個人都帶著口罩和滑雪面具；其中一人是還聲稱，「是店內老主顧。」

李先生說，自己沒有在意，看不清面容的情況下只能耐著性子問他們需要什麼服務，但誰知其中一人直接衝入櫃台，拔出一把刀迅速架在了自己的脖子上，威脅他交出自己的值錢物品；另幾名同夥則直接開始在店內砸搶。

柜台內的28部蘋果 手機和蘋果智慧手錶全被搶走，自己的手機、錢包內的5000元現金和幾張信用卡也被西金額一空；警方和李先生都表示，此次劫案的損失金額粗略估計已經過萬。

警方8日公布其中一人的正面照，經李先生確認，該嫌犯就是打砸搶劫手機的主謀。

警方呼籲民眾，若看到圖和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。