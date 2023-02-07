紐約皇后區地鐵鐵鎚襲人 警緝1嫌

嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區地鐵站 近日又發生一起攻擊案，一位男子揮舞鐵鎚襲人，導致一名乘客受輕傷，市警發布嫌犯作案圖片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，1日(周三)下午約3時30分，在皇后區木邊北方大道M及R線地鐵站南行站台，31歲報住在新州克萊頓(Clayton)的男嫌西澤(Blake Sizer)接近一名65歲的男性乘客，一把抓住他的眼鏡，導致受害人面部劃傷。警方稱西澤還從他的夾克口袋掏出一把錘子朝受害者揮舞，擊中他的左肩後朝不明方向逃跑。受害人受輕傷，拒絕在現場就醫。

將近兩小時後，根據警方報告，嫌犯又進入位於百老匯53-17號的Peace & Plants商店，威脅店員並扔擲商品，隨後則抓起一個小費罐朝不明方向逃跑。店內無人受傷。

市警公布的監控視頻顯示，在地鐵站台的嫌犯右手抓一把鐵鎚，他膚色黝黑，身高約5呎10吋，體重約200磅，最後一次露面時身穿亮黃色夾克、帶金色符號的紅色圍巾、藍色牛仔褲和深色靴子。

截至7日，嫌犯仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。